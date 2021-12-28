LitePoint 與聯發科合作加速Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E產品開發

Chinese (Simplified) Japanese Chinese (Traditional) Korean Malay

加利福尼亞州聖荷西, Dec. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的無線測試解決方案供應商 LitePoint 今天宣佈與領先的晶片設計商聯發科開展合作，為聯發科的 Wi-Fi 6/6E Filogic 晶片提供一站式設計驗證測試解決方案。 此次合作可幫助聯發科的客戶極大地簡化全新系列高性能連接晶元組的測試流程，以最快速度獲得測試結果。

Wi-Fi 6/6E 帶來了突飛猛進的連接體驗，可為串流媒體、遊戲、AR/VR 等應用提供千兆位級低延時 Wi-Fi 和可靠連接。

通過這次戰略合作，LitePoint 與聯發科共同打造了一款定製版本的 LitePoint IQfact+ 測試自動化軟體，可幫助聯發科的客戶藉助完整易用的測試流程測試其 Wi-Fi 6/6E 設計。 IQfact+ 軟體與 LitePoint IQxel 系列測試系統搭配使用，可為聯發科的客戶提供晶片組特定的測試開發軟體，只需極少的工程工作量即可在批量製造中實現快速設計驗證。

"LitePoint 將不斷推動 Wi-Fi 產品測試解決方案的創新，我們很高興與聯發科合作，幫助他們的客戶將 Wi-Fi 6/6E 設備推向市場，"LitePoint 全球銷售副總裁 Anna Smith 表示。 "IQfact+ 和 IQxel 為聯發科的客戶群提供了一個完整易用的測試平臺來實現快速設計驗證。"

"隨著市場變化以及越來越多的人居家工作和學習，許多應用都需要依賴穩定的網路服務，例如視頻會議和 4K 影音串流。 聯發科的 Filogic 系列提供快速、可靠且始終在線的連接解決方案，以出色的視頻質量為客戶帶來流暢、快速的互動式連接體驗，「聯發科副總裁兼智慧聯通事業部總經理許皓鈞 (Alan Hsu) 表示。 "LitePoint 的測試平臺將幫助我們的客戶快速、輕鬆地驗證我們的Wi-Fi 6/6E解決方案，從而縮短新一代設備的上市時間。"

技術細節

LitePoint 的 IQxel 全整合測試 RF PHY 測試平臺包括 Wi-Fi 連接的信號生成和分析，可滿足產品開發和大批量製造的需求。 IQxel 產品系列支援 WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 和各種連接標準（例如 Bluetooth 5.x、Zigbee 和 Z-Wave），頻率範圍為 400 至 7300 MHz，支援在 6 GHz 頻段進行驗證。

有關 LitePoint IQxel 產品系列的更多資訊，請訪問：https://www.litepoint.com/products/iqxel-mw-7g

有關聯發科 Filogic 系列的更多資訊，請訪問：https://www.mediatek.com/products/connectivity-and-networking/mediatek-filogic-wifi-6

所有商標均為其各自公司的財產。

關於 LitePoint

LitePoint 致力於為全球最具創新精神的無線設備製造商提供無線測試解決方案和服務，幫助他們確保產品能夠滿足當今消費者日益嚴苛的要求。 作為無線測試領域的領先創新企業，LitePoint 產品開箱即用，可對全球使用最廣泛的無線晶片組進行測試。 LitePoint 與智慧手機、平板電腦、PC、無線存取點和晶片組的領先製造商攜手合作，並且在新興互聯設備（物聯網）測試領域佔據前沿地位。 LitePoint 總部位於加利福尼亞州矽谷，在全球設有多個辦事處，是自動化測試設備和工業自動化解決方案領先供應商 Teradyne（納斯達克股票代碼：TER）的全資子公司。 Teradyne 目前在全球範圍內擁有 5,700 名員工，2020 年營收為 31 億美元。 如需瞭解更多資訊，請訪問 teradyne.com。 Teradyne® 是 Teradyne， Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。