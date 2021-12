Elis : Finalisation de l’acquisition des activités textiles de Blesk InCare en Russie

English French

Finalisation de l’acquisition des activités textiles de Blesk InCare en Russie

Saint-Cloud, le 28 décembre 2021 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être présent en Europe et en Amérique latine, annonce la finalisation de l’acquisition de 100 % des activités textiles de Blesk InCare en Russie, dont la signature de l’accord avait été annoncée le 7 octobre 2021.

Elis est implanté en Russie depuis 2017 et l’acquisition de Berendsen. Après avoir racheté l’activité Tapis de de Blesk InCare en 2019, le Groupe poursuit sa stratégie de développement en Russie et rachète cette fois les activités Linge plat et Vêtement de travail du groupe russe.

Le chiffre d’affaires (attendu à environ 700 millions de roubles en 2021, soit plus de 8 millions d’euros) est généré à 60% par l’activité Linge plat et à 40% par l’activité Vêtement de travail. L’activité s’est montrée particulièrement résiliente pendant la crise sanitaire en 2020, et le chiffre d’affaires 2021 affichera un taux de croissance à deux chiffres.

