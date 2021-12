English Finnish

LEHDISTÖTIEDOTE: Merkittävä Julkishallinnon Toimija Euroopassa Valitsi SSH:n PrivX® Pääsynhallintaratkaisun

Helsinki, Suomi

Merkittävä eurooppalainen julkishallinnon organisaatio on perusteellisen kokeilujakson jälkeen valinnut PrivXin Privileged Access Management pääsynhallintaratkaisukseen. Asiakas on uusi voitto SSH:lle.

Tilauspohjaisen kaupan vuotuinen arvo on noin 0,9 miljoonaa euroa, sisältäen PrivX ratkaisun käyttäoikeuden laajassa ja moniulotteisessa järjestelmäympäristössä.

"Olen erittäin iloinen, että voitimme tämän merkittävän julkishallinnon toimijan asiakkaaksemme. Tämä voitto korostaa PrivX ratkaisun vahvuuksia nykyaikaisessa PAM (Privileged Access Management) markkinassa”, sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo.

"PrivX on jo osoittautunut erittäin kilpailukykyiseksi ratkaisuksi rahoitus-, teollisuus- ja SaaS-markkinoilla. Nyt vahvistamme entisestään jalansijaa julkishallinnon asiakkaissa. PrivX IT-, OT- ja MSP-versiot ovat tämän vuoden aikana saaneet hyvän vastaanoton nykyisten ja uusien merkittävien asiakkaidemme keskuudessa. Tämä merkittävä voitto kiihdyttää entisestään PrivXin sekä SSH:n jatkuvan tilauspohjaisen liiketoiminnan kasvua, minkä ansiosta voimme kehittää tuote-, ratkaisu-, tuki- ja palveluportfolioitamme edelleen yhdessä tärkeimpien asiakkaidemme kanssa. Tämä kauppa on historiamme suurin yksittäinen PrivX tilaus ja merkittävä virstanpylväs strategisissa pyrkimyksissämme kasvattaa PrivX-toimitusten kokoa ja monipuolistaa toimintaympäristöjä, joissa PrivX on luokkansa paras ratkaisu.” Tunkelo jatkaa.

PrivX on ketterä, nopeasti käyttöönotettava ja helppokäyttöinen ratkaisu, jolla hallinnoidaan pääkäyttäjätason valtuuksia kohteisiin, jotka sijaitsevat asiakkaan omissa konesaleissa sekä hybridi- ja pilviympäristöissä. PrivXin avulla asiakkaat voivat joustavasti myöntää, valvoa ja hallinnoida pääsyoikeuksia kriittiseen dataan käyttäjäroolien ja oikeinmitoitettujen valtuuksien perusteella (RBAC).

Yritykset ympäri maailman käyttävät PrivXiä monipuolisesti eri tarpeisiin. Sen avulla turvataan DevOps-prosesseja, myönnetään valtuuksia tuotantopaikan ja pilviympäristöjen välille teollisuusautomaatiossa (IT/OT convergence), hallinnoidaan koodivarastojen pääsyoikeuksia ja suojataan ulkoistettujen IT-asiantuntijoiden pääsy sovelluksiin sekä turvataan sovellusten välisiä automatisoituja prosesseja.

Lisätietoja PrivX® ratkaisusta osoitteessa: SSH PrivX





SSH Lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta.

Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä.www.ssh.com





Lisätietoja :

Kristian Nieminen

SSH Communications Security Oyj

+358 50 3777970

kristian.nieminen@ssh.com

