Havila Shipping har inngått kontrakt med Amilcar Petroleum Operations for PSV fartøyet Havila Borg.

Kontrakten er for en fast periode estimert til fire måneder inklusiv mobilisering og demobilisering,

med opsjonsperioder anslått til opp til to måneder.

Oppstart i kontrakten vil være mellom 15. januar og 15. februar 2022

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12