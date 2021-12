English Finnish

Panostaja Oyj Pörssitiedote, muutokset johdossa 28.12.2021 klo 13.00



Panostaja Oyj nimitysuutinen: Mika Yletyinen Oscar Softwaren toimitusjohtajaksi



Panostajan sijoituskohteen Oscar Software Holdings Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty tietotekniikan teknikko Mika Yletyinen (s. 1967). Yletyinen ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan viimeistään 1.4.2022.

Mika Yletyisellä on monipuolinen ja vahva osaaminen teknologia- ja ohjelmistoyritysten johtamisesta. Ennen siirtymistään Oscar Softwarelle Yletyinen työskenteli toimitusjohtajana Empower IM Oy:ssä. Uransa aikana Yletyinen on työskennellyt johtotehtävissä kansainvälisissä IT-toimialan organisaatiossa mm. McAfee, Stonesoft, Tieto ja Nokia.

Panostaja Oyj

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311





