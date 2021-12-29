爱科百发与Commave公司签订注意缺陷多动障碍症治疗新药AZSTARYS®在大中华区的独家许可协议

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AZSTARYS是一种针对六岁及以上注意缺陷多动障碍（ADHD）症患者的创新治疗药物。它能快速起效并提供持久的症状控制，也是第一款含有右哌甲酯前药的产品。AZSTARYS已于今年获得美国FDA批准上市，由Corium负责其在美国市场的商业化。



该协议包含总金额1.055亿美元的预付款和开发销售里程碑付款，和年度销售额的提成。

上海, Dec. 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 爱科百发生物医药技术股份有限公司（“爱科百发”），一家专注于创新药物开发的生物医药企业于2021年12月28日宣布其子公司Ark Biopharmaceutical Limited与Gurnet Point Capital（GPC）旗下的Commave Therapeutics, SA（Commave）签订了独家许可协议，交易一款首创新药AZSTARYS®用于治疗ADHD。该协议授予爱科百发对AZSTARYS在大中华区的独家开发、生产及商业化权利。

根据协议条款，爱科百发支付给Commave包括预付款和开发销售的里程碑付款，总金额为1.055亿美元。此外还包括每年基于AZSTARYS在大中华区年度销售额的提成。

AZSTARYS作为第一款有SDX缓释口服前药的产品，已于2021年3月获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准、用于治疗6岁及以上ADHD患者。AZSTARYS已于2021年7月在美国上市，目前由GPC另一家子公司Corium负责在美国市场的商业化。

“我们很高兴宣布与GPC携手合作、共同为中国患者带来这款全新一代的ADHD治疗新药。中国有超过2000万ADHD患者，ADHD的疾病诊疗正迅猛发展，AZSTARYS可帮助解决该领域日益增长却未被满足的临床需求、惠及中国患者尤其是儿童患者，帮助他（她）们健康成长。” 爱科百发CEO邬征博士指出，“同时，AZSTARYS作为爱科百发儿科药管线的重要组成部分，我们期待与GPC长期合作和推动AZSTARYS在大中华区的药物开发注册和商业化工作。”

“美国Corium公司与爱科百发的合作将极大地推动AZSTARYS的国际化进程。”GPC高级合伙人Sophie Kornowski博士谈到，“爱科百发在创新药的研发和商业化方面有着卓越表现，是全新一代ADHD新药AZSTARYS在中国的理想合作伙伴。AZSTARYS将是ADHD患者、家人和临床医生一项全新的治疗选择，我们十分高兴能与爱科百发这样一家与我们有同样信念的中国创新药企合作。”

关于AZSTARYS

AZSTARYS是第一款也是唯一一款含有SDX（一种右哌甲酯前药）、可在30分钟内起效、并对ADHD持续控制13小时的药品。美国FDA已于2021年3月批准其可用于6岁及以上的患者，治疗ADHD。作为一种前药，SDX仅在抵达下消化道之后才被激活，并在一天时间内逐渐转化为活性成分。AZSTARYS优势是通过活性成分的即时释放快速控制症状，而SDX成分能延长症状控制时间。

关于ADHD

ADHD是一种常见的慢性神经发育障碍，起病于童年期，影响可延续至成年，其主要特征是与发育水平不相称的注意缺陷和多动冲动。ADHD涉及全生命周期的损害，严重影响患者的学习、家庭和社会生活，还容易导致持久的行为和心理问题，存在损害个人或公共利益的隐患。 ADHD属于儿童常见精神障碍，流行病调查显示，大约6%的儿童有ADHD，妨碍儿童健康成长。但目前临床可用于ADHD的药物十分有限。随着全球儿童健康卫生产业的发展，研发更多更好的ADHD新药是临床的迫切需求。国家药品监督管理局 2021 年 9 月 发布了ADHD药物临床试验技术指导原则，以鼓励和推动ADHD药物研发。

关于Gurnet Point Capital

Gurnet Point Capital是一家专注于医疗保健领域的基金，由Ernesto Bertarelli及Chris Viehbacher创建，数十年来，他们持续满怀热忱地开展公司管理和投资工作、拥有十分丰富的行业经验。GPC的长期资本由经验丰富的团队部署，旨在帮助新一代的公司成长，并不断发掘创新性和革命性的医疗解决方案。

欲了解更多信息，请访问公司官网：www.gurnetpointcapital.com

关于爱科百发

爱科百发是一家拥有完整药物研发平台的创新生物制药公司，其丰富的儿科药物开发经验和集成了多款首创或同类最佳的呼吸道合胞病毒（RSV）和抗纤维化产品管线，将持续助力解决呼吸道和肺部疾病领域中未被满足的广阔医疗需求。

欲了解更多信息，请访问公司官网：www.arkbiosciences.com

投资者关系邮箱：IR@arkbiosciences.com