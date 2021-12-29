Ark Biopharmaceutical 在大中華區與 Gurnet Point Capital 附屬公司簽訂新型專注力失調及過度活躍症治療 AZSTARYS® 的獨家許可協議

由 Corium, Inc. 生產、在美國獲得批准和商品化的 AZSTARYS 是一種針對 6 歲及以上專注力失調及過度活躍症患者的創新治療方法，可提供快速且更持久的症狀控制，也是第一個及唯一一個含有 Dexmethylphenidate 前體藥物的產品。

協議提供總額高達 1.055 億美元的預付款、開發和銷售里程碑付款，以及產品淨銷售額的特許權使用費

中國上海, Dec. 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 愛科百發生物醫藥技術股份有限公司 (Shanghai Ark Biopharmaceutical Co., Ltd.)（「愛科百發」）是一家在兒科藥物開發方面具有深厚專業知識的創新生物製藥公司，今天宣佈其全資子公司 Ark Biopharmaceutical Limited 與生命科學和醫療技術私人投資公司 Gurnet Point Capital (GPC) 旗下的 Commave Therapeutics, SA (Commave) 簽訂獨家許可協議。協議授予在大中華區（包括中國大陸、香港、澳門和台灣）開發、製造和商品化一流、每日一次用於專注力失調及過度活躍症 (ADHD) 的 AZSTARYS® 獨家權利。

根據協議條款，Commave 將收到預付款，並有資格獲得總額高達 1.055 億美元的監管和銷售里程碑付款，以及基於 AZSTARYS 在大中華區的年度淨銷售額總額的分級特許權使用費。

AZSTARYS 是第一個也是唯一一個含有 SDX（一種 d-MPH 的緩釋口服前體藥物）的產品，於 2021 年 3 月獲得美國食品藥品監督管理局 (FDA) 的批准，用於治療 6 歲及以上專注力失調及過度活躍症患者的症狀。GPC 的全資投資組合公司 Corium, Inc. 正在引領美國的商品化工作，並於 2021 年 7 月在美國推出 AZSTARYS。

愛科百發行政總裁鄔征博士指出：「我們欣然宣佈與 GPC 合作，為中國的患者及其家人帶來變革性的下一代專注力失調及過度活躍症治療。中國估計有超過 2,000 萬名專注力失調及過度活躍症患者，而疾病的診斷和治療正在迅速發展。AZSTARYS 提供了一個獨特的配方，有助解決該領域日益增長但尚未滿足的臨床需求，造福中國患者，尤其是兒童患者。AZSTARYS 是我們兒科藥產品線的重要成員，我們期待與 GPC 緊密合作，致力推動 AZSTARYS 在大中華區的監管批准和商品化工作。」

GPC 高級合夥人 Sophie Kornowski 博士說：「美國 Corium 公司與愛科百發的合作將大力推動 AZSTARYS 成為全球品牌。愛科百發的領導團隊擁有將創新療法推出市場的良好往績，是在中國開發和商品化新一代專注力失調及過度活躍症新藥 AZSTARYS 的理想合作夥伴。我們很高興合作夥伴與我們一樣對 AZSTARYS 感到興奮，以作為專注力失調及過度活躍症患者、其照護者和臨床醫生的新治療選擇。」

關於 AZSTARYS

AZSTARYS 是第一個及唯一一個含有 SDX 的產品（一種 dexmethylphenidate 前體藥物），可在 30 分鐘發揮作用，並可控制專注力失調及過度活躍症的症狀 13 小時。美國 FDA 已於 2021 年 3 月批准 AZSTARYS 用於 6 歲及以上的患者。

作為一種前體藥物，SDX 經專門設計為具有藥理活性的藥物，會在到達下消化道時才開始發揮作用，然後經設計讓 SDX 在一天內逐漸轉化為 d-MPH。因此，這種治療可提供症狀控制的治療方法，一方面訊速即時釋放 d-MPH，而 SDX 成分則可延長症狀控制時間。

關於 ADHD

專注力失調及過度活躍症 (ADHD) 是一種常見的神經發育障礙，其特徵是持續無法集中注意力或過度活動的衝動行為，或兩者兼有，從而干擾功能或發育。專注力失調及過度活躍症通常在兒童階段確診，但經常持續至成年。患有專注力失調及過度活躍症的兒童可能難以專注、難以控制衝動行為（可能不考慮結果的行為）或過度活躍。

關於 Gurnet Point Capital

Gurnet Point Capital 是一家由 Ernesto Bertarelli 和 Chris Viehbacher 創立的獨特醫療基金。他們在共同熱愛的行業中擁有數十年的專業知識，同時是行政總裁和投資者。其長期資金由經驗豐富的團隊部署，旨在讓新一代的公司發展，並不斷發掘創新和變革性的醫療解決方案。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.gurnetpointcapital.com 。

關於愛科百發

愛科百發 (ArkBio) 是一家具有完整藥物研發平台的創新生物製藥公司，致力解決呼吸道和肺病方面尚未滿足的醫療需求，利用愛科百發具有疾病首創或同類最佳藥物潛力的呼吸道合胞病毒 (RSV) 和抗纖維化特許經營權，以及兒科藥物開發專業知識。

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