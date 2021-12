Selskabsmeddelelse Nr. 09/2021

















ERRIA har dd. har overtaget det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam JSC (”Mermaid”).





Mermaid blev etableret i 2004 og selskabets primære aktiviteter er salg og service af rednings-og brandslukningsudstyr til marine og offshore. Mermaid er salgs- og service partner for Viking Lifesaving Equipment A/S og har hovedkontor og workshop i Vung Tau i det sydlige Vietnam og workshop i Hai Phong i det nordlige Vietnam. Selskabets kunder omfatter store offshore selskaber, skibsværfter, lokale rederier samt internationale rederier med skibe der anløber Vietnamesiske havne.

”Jeg er glad for at byde de ansatte, kunder og interessenter i Mermaid velkommen til Erria-familien. Mermaid er en attraktiv og succesrig virksomhed med en gennemprøvet forretningsmodel og en lang historie i Syd Øst Asien” siger Henrik N. Andersen, administrerende direktør i Erria.





Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 4/2020 udsendt af Erria A/S (”Erria”) pr. 8. juni 2020 angående Errias overtagelse af forretningsaktiviteterne i det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam JSC (”Mermaid”).





Overtagelsen vil ikke påvirke Errias forventede resultater for 2021, men påvirker guidance for 2022 med en yderligere omsætning på ca. 15 mio. og et positivt resultat på ca. 0.5 mio. Selskabet offentliggør guidance for 2022 den 17. marts 2022.









For yderligere information, kontakt venligst adm. direktør Henrik N. Andersen på +45 3336 4400.





Henrik N. Andersen Søren Storgaard

Adm. direktør Bestyrelsesformand





















Certified adviser

Norden CEF A/S

John Norden

Gammel Strand 40

Dk-1202 Kbh. K

Tel: +45 20720200