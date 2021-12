Ændring af omkostningsstruktur for afdelinger med afkastafhængigt honorar

ESMA har udsendt nye retningslinjer omkring beregningsmodeller for performance fees i investeringsfonde, og Finanstilsynet har på den baggrund meddelt, at de fremover vil lægge disse nye retningslinjer til grund for deres tilsynspraksis. De nye retningslinjer træder i kraft for eksisterende investeringsfonde per 1/1-2022.

I dag har BLS Invests udloddende afdelinger et fast fee element på 0,7% og en absolut performance fee model på 10%. De akkumulerende afdelinger i BLS Invest har udelukkende et fast formueafhængigt fee på 1,7%.Ifølge de nye retningslinjer vil det fremover ikke være muligt at bibeholde den nuværende performance fee model på de udloddende afdelinger.

BLS Invest og BLS Capital er ærgerlige over denne ændring, da vi har været glade for den nuværende model, der har sikret størst mulig ensretning mellem rådgiver og investor interesser, men vi imødekommer naturligvis de nye retningslinjer. Det er derfor besluttet fremadrettet, at alle BLS Invest afdelinger vil have et fast rådgiverhonorar på 1,7% som er den eksisterende og kendte model i de akkumulerende afdelinger i dag. Dette betyder i praksis, at de nuværende performance fee modeller for afdelingerne Globale Aktier KL og Danske Aktier KL vil blive afskaffet og erstattet med et fast formueafhængigt fee på 1,7% gældende fra 1/1-2022.

Sammenlignet med de historiske administrationsomkostninger i afdelingerne vil dette betyde en reduktion i de fremadrettede administrationsomkostninger.





Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Erling Skorstad, tlf. 44 55 86 50.



Med venlig hilsen



Kapitalforeningen BLS Invest



Erling Skorstad

Adm. direktør