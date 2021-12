GeoJunxion’s raden van Bestuur en Commissarissen reageren op het ongevraagde bod op de aandelen van het bedrijf.

English Dutch

Capelle aan den IJssel, 29 december 2021 – De raad van commissarissen (RvC) en raad van bestuur (RvB) van GeoJunxion (GOJXN.AS) bevestigen het ongevraagde bod op de aandelen van de Vennootschap door de Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V. (NPRM N.V.) te hebben ontvangen en geanalyseerd.

Onze analyse is gebaseerd op beperkte gegevens die tot nu toe zijn ontvangen of beschikbaar gesteld door NPRM N.V.:

Het bod is indicatief en niet-bindend en heeft de intentie om minimaal 55% van de uitstaande aandelen te verwerven.

Het is de bedoeling van de bieder om niet in contanten te betalen, maar in aandelen NPRM N.V. tegen een ruilverhouding van 4 aandelen GeoJunxion per 1 aandeel NPRM. Per 22 december 2021 kwam dit overeen met een waarde van €1,25 voor een aandeel GeoJunxion. De koers van het aandeel NPRM per 28 december 2021 bedroeg €4,80. Dit betekent dat de geboden waarde per aandeel GeoJunxion intussen is gedaald tot €1,20 en onderhevig is aan verdere schommelingen (op of neer) van de koers van het NPRM-aandeel op nxchange.

De meest recent beschikbare financiële informatie over NPRM N.V. is de jaarrekening over 2020 met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2020. Dit geeft evenwel geen inzicht in de huidige financiële positie van de onderneming en haar recente bedrijfsresultaten.

De GeoJunxion Boards zijn van mening dat het bod een beperkte premie inhoudt ten opzichte van de huidige aandelenkoers van GeoJunxion. Zeker gezien de recente groei en verbeterde resultaten die de onderneming heeft gerealiseerd en zoals gepubliceerd in de jaarrekening 2020-2021 (verschenen per 21 oktober 2021) en in de kwartaalupdates (laatste kwartaal publicatie per 11 november 2021). Bovendien is het een bod in aandelen en niet in contanten, waardoor het noodzakelijk is om aanvullende informatie te ontvangen en te bestuderen over de activiteiten, financiële positie en verhandelbaarheid van de aandelen van NPRM.

De GeoJunxion Boards kijken uit naar aanvullende, uitgebreidere details over de financiële positie en bedrijfsplannen van NPRM. Momenteel zijn de raden van bestuur en toezicht van mening dat het bod te laag is en niet de reële waarde van de onderneming, haar huidige activiteiten en vooruitzichten op korte en middellange termijn vertegenwoordigt.

