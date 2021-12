English French

Crypto Blockchain Industries (CBI)

Compte-rendu de l’Assemblée générale extraordinaire

du 29 décembre 2021

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) annonce avoir tenu son assemblée générale extraordinaire ce 29 décembre 2021 à 9h00 à Paris.

Les 5 résolutions proposées par le Conseil d’administration et détaillées ci-après ont été approuvées, avec en particulier la division du nominal qui sera mise en œuvre courant janvier 2022 avec pour objectif de favoriser la liquidité de l’action et la diversité de l’actionnariat de CBI.

Les actionnaires présents ou représentés réunissaient 92,24% des actions en circulation et des droits de votes, soit 17 837 080 actions et droits de vote. Le détail des votes par résolution est le suivant :

Réso. Libellé Vote

pour Vote

contre Abstention 1 Division de la valeur nominale de la Société par 10, ramenant la valeur nominale des actions de 1 euro à 0,10 euro de valeur nominale chacune, et modification corrélative des statuts de la Société 100% 0% 0% 2 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social de la Société pour un montant nominal maximal de cinq millions d’euros, par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, pour distribution d’actions gratuites 100% 0% 0% 3 Nomination d’un co-commissaire aux comptes titulaire (A4 Partenaires) 100% 0% 0% 4 Délégation de compétence au Conseil d'administration à l’effet d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital ou à des titres de créance de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 100% 0% 0% 5 Pouvoirs pour formalités 100% 0% 0%

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-devises. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeux vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (metaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. CBI est admise à la cotation sur le compartiment E1 (investisseurs qualifiés) du marché d’Euronext Growth Paris le 26 octobre 2021. Plus d’information sur www.cbicorp.io.

Contacts

CBI

Frédéric CHESNAIS

PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com Communication financière

Calyptus

Gregory Bosson

+33 1 53 65 68 68

cbi@calyptus.net

