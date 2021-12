HOMETOWN A/S OPSIGER AFTALE MED LIKVIDITETSUDBYDER

SELSKABSMEDDELELSE NR. 337

30. december 2021, København

HOMETOWN OPSIGER AFTALE MED LIKVIDITETSUDBYDER

Hometown A/S, CVR-Nr. 55 66 00 18 (”Selskabet”) indgik i februar 2020 en market maker aftale med Lago Kapital Ltd. Der henvises til Selskabets fondsbørsmeddelelse nr. 295.

På baggrund af en beslutning på en ekstraordinær generalforsamling i Selskabet d. 30. december 2021 om at afnotere Selskabets aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S, har bestyrelsen truffet beslutning om at opsige Selskabets market maker aftale med Lago kapital Ltd. som likviditetsudbyder.

Aftalen opsiges med ophør ved udgangen af januar måned 2022.

København, den 30. december 2021

Yderligere oplysninger:

Thomas Færch

Adm. direktør

E-mail: info@hometown.dk

