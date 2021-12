cBrain glæder sig over en god slutspurt

Fondsbørsmeddelelse nr. 33/2021

København, 30. december 2021





cBrain oplyste tidligere i december, at selskabet forventer at nå den hidtil højeste omsætningsvækst i selskabets historie. I den forbindelse opjusterede cBrain sine forventninger til omsætningsvækst i regnskabsåret 2021 fra 23-25% til 25-27%.

En væsentlig del af cBrains omsætning kommer fra softwareabonnementer. Abonnementerne opgøres og afregnes bagud, hvilket sker ved udgangen af hvert kvartal.

cBrain er, som led i afslutningen af fjerde kvartal, i gang med at opgøre forbruget af abonnementer, og den foreløbige opgørelse viser et forbrug, som ligger højere end forventet.

Dette, kombineret med et betydeligt softwaretilkøb i slutningen af året, i form af flere brugere og softwaremoduler, betyder, at cBrain forventer at nå en omsætningsvækst på over 27% i 2021.

cBrain kan således glæde sig over en god slutspurt i forbindelse med udgangen af regnskabsåret 2021.





Med venlig hilsen

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973





