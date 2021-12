ELECSTER OYJ SISÄPIIRITIETO 30.12.2021 KLO 14:30

Elecster-konserni myy tytäryhtiön Eestissä

Elecster Oyj:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö Elecster Baltic OÜ ja Lucky Hammerhead OÜ ovat tänään allekirjoittaneet kauppakirjan,jolla Elecster Baltic OÜ myy omistamansa A/S Eesti Elecsterin osakkeet Lucky Hammerhead OÜ:lle. Elecster Baltic OÜ:n omistusosuus A/S Eesti Elecsterin osakkeista on 51.0044 %. Kauppasumma koko osakekannasta on noin 8.3 miljoonaa euroa, josta Elecster-konsernin osuus vastaa omistusosuutta. Osakkeet vaihtavat omistajaa kaupantekopäivänä. Kaupalla on selvästi positiivinen vaikutus koko konsernin tulokseen tilivuodella 2021.

Metalliteollisuuden alihankintaa harjoittavan A/S Eesti Elecsterin liikevaihto vuonna 2020 oli 3.2 miljoonaa euroa ja sen liikevoitto oli 0.1 miljoonaa euroa. A/S Eesti Elecster on työllistänyt vuonna 2021 keskimäärin 49 henkilöä. Elecster-konsernin talousraportoinnissa A/S Eesti Elecster on muodostanut Muut-segmentin, joka kaupan myötä poistuu Elecster-konsernin talousraportoinnista. Jatkossa Elecster-konsernin talousraportointi muodostuu Teollisuustuotteet- ja Kuluttajatuotteet- segmenteistä.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

