Hometown A/S - Afnotering og frivilligt købstilbud

SELSKABSMEDDELELSE NR. 338

30. december 2021, København

NASDAQ COPENHAGEN A/S GODKENDER AFNOTERING - FRIVILLIGT KØBSTILBUD TIL EKSISTERENDE AKTIONÆRER

På en ekstraordinær generalforsamling i Hometown A/S, CVR-Nr. 55 66 00 18 (”Selskabet”), den 30. december 2021 blev der truffet beslutning om at afnotere Selskabets aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S (”Børsen”). Selskabet har efterfølgende fremsendt ansøgning til Børsen med anmodning om sletning og ophør af officiel notering.

Børsen har imødekommet Selskabets anmodning om sletning og ophør af officiel notering betinget af, det i en periode på 4 uger vil være muligt for aktionærer i Selskabet at afhænde deres aktier på de vilkår, som Selskabet har meddelt til markedet i hele perioden frem til sidste handelsdag.

Selskabets Hovedaktionær, Gefion Group A/S (”Hovedaktionæren”), fremsætter hermed købstilbud på køb af aktier i Selskabet til kr. 0,821 pr. aktie á nominelt 0,50. Købstilbuddet accepteres ved at udfylde vedhæftede acceptblanket, og indlevere blanketten til eget pengeinstitut inden fristen.

Hovedaktionæren oplyser derudover, at Hovedaktionæren har en stående købsordre i markedet samtidig med at aktionærer i Selskabet kan overdrage aktier via acceptblanketten.

Tilbudsperioden løber frem til den 31. januar 2021 kl. 17.00, hvorefter handel med Selskabets aktier bliver slettet fra handel på Børsen.

Efter sletning af Selskabets aktier fra handel på Børsen skal aktionærer være særligt opmærksomme på følgende:

Muligheden for handel med Selskabets aktier bliver væsentlig reduceret, da aktierne ikke længere vil være optaget på en markedsplads. Selskabet vil ikke etablere aftaler med en anden markedsplads.

Efter sletning vil Selskabet ikke være omfattet af oplysningsforpligtelser og andre regler gældende for udstedere af børsnoterede værdipapirer som for eksempel reglerne om god selskabsledelse, og Selskabet vil alene kommunikere til sine aktionærer i overensstemmelse med selskabsloven.

Der vil kunne ske ændringer i en aktionærs skattemæssige retsstilling i forhold til aktierne, da disse ophører med at være børsnoterede.

Hvis et tilstrækkeligt antal aktionærer sælger deres aktier til Hovedaktionæren i medfør af Hovedaktionærens tilbud om køb af aktier, kan Hovedaktionæren komme i en situation, hvor denne kan tvangsindløse de øvrige aktionærer. I den situation vil de øvrige aktionærer også kunne kræve sig tvangsindløst af Hovedaktionæren.

--o0o--



København, den 30. december 2021.

Yderligere oplysninger:

Thomas Færch

Adm. direktør

E-mail: info@hometown.dk

