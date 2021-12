English Estonian

In 2022 AS Pro Kapital Grupp will disclose its consolidated financial results on the following dates:





EVENT TIME 2021 Q4 and 2021 annual unaudited results 28.02.2022 2021 annual audited results 29.04.2022 2022 Q1 unaudited results 20.05.2022 2022 Q2 unaudited results 19.08.2022 2022 Q3 unaudited results 18.11.2022





Angelika Annus

CFO

Phone: +372 614 4920

Email: prokapital@prokapital.ee