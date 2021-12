Heeros Oyj: Heeros Oyj on toteuttanut Taimer Oy:n osakekannan oston ja suunnatun osakeannin

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 31.12.2021 klo 12.00

Heeros Oyj (“Heeros” tai ”Yhtiö”) tiedotti 15.11.2021 ostavansa PSA-toimialan (professional services automation) toiminnanohjaukseen keskittyvän ohjelmistoyhtiö Taimer Oy:n (”Taimer”) koko osakekannan (”Yritysjärjestely”). Heeroksen ylimääräinen yhtiökokous 9.12.2021 hyväksyi Yritysjärjestelyn ja päätti samalla valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista.

Yritysjärjestelyn ennakkoehdot ovat täyttyneet ja Heeroksen hallitus on tänään 31.12.2021 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 9.12.2021 antaman valtuutuksen perusteella toteuttaa Taimerin osakkeenomistajille (”Myyjät”) suunnatun osakeannin, jossa Myyjille annetaan merkittäväksi 748 524 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita osana kauppahinnan maksua. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti liittyy Yritysjärjestelyyn, joka on tarkoituksenmukainen Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi.

Suunnatussa osakeannissa annettujen uusien osakkeiden määrä vastaa noin 14,3 prosenttia Yhtiön osakekannasta suunnatun annin jälkeen. Suunnatun osakeannin seurauksena Heeroksen osakkeiden kokonaismäärä nousee 5 220 597 osakkeeseen. Osakkeen merkintähinta on 6,23 euroa ja se vastaa Heeroksen osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia (VWAP) kolmen viikon ajalta 22.10.–11.11.2021 välisenä aikana. Suunnatussa osakeannissa annettujen uusien osakkeiden arvo Heeroksen 30.12.2021 päätöskurssilla (5,30 euroa) on noin 4,0 miljoonaa euroa. Myyjät maksoivat merkitsemänsä Heeroksen osakkeet siirtämällä Taimerin osakekannan apporttiomaisuutena Heerokselle. Loppuosa kauppahinnasta eli noin 0,4 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä.

Heeroksen uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun ne rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 3.1.2022. Kaupankäynnin uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 5.1.2022.

Yritysjärjestelyn yhteydessä tietyt Taimerin omistajat ovat tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet olemaan myymättä Yritysjärjestelyssä saamiaan Heeroksen osakkeita siten, että 50 prosenttia vastikkeena saaduista Heeroksen osakkeista vapautuu luovutusrajoituksesta 12 kuukauden ja loput 50 prosenttia 24 kuukauden kuluttua Yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta lukien. Luovutusrajoitussitoumusten piirissä olevat osakkeet vastaavat noin 99 % suunnatussa osakeannissa annetuista uusista osakkeista. Luovutusrajoitusten lisäksi Heeroksen palvelukseen siirtyvät kyseiset avainhenkilöt sitoutuvat työskentelemään Heeroksen palveluksessa vähintään 24 kuukauden ajan nykyisin keskeisin ehdoin.

