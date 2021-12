Investors House Oyj

Lehdistötiedote

Julkaistavissa 31.12.2021 klo 14.00

INVESTORS HOUSEN OSAKKUUSYHTIÖ TOTEUTTANUT KUKKULA-HANKKEEN 1. VAIHEEN HANKINNAN

Investors Housen yhteisyritys Apitare Oy on toteuttanut 11.10.2021 allekirjoitetun ja tiedotetun kiinteistökaupan ja hankkinut omistukseensa 17.600 m2 vuokrattavaa toimitilaa. Hankittavat kiinteistöt on kokonaisuudessaan vuokrattu Keski-Suomen Sairaanhoitopiirille pääomavuokrasopimuksella. Vuokrasopimuksen pituus on 20 vuotta. Voimassa olevien sote-rajoituslakien vuoksi Keski-Suomen hyvinvointialueen tulee edelleen vahvistaa vuokrasopimus. Mikäli näin ei tapahtuisi vuokrasopimus päättyisi vuoden 2024 lopussa.

Investors House omistaa Apitaresta 1/3 kuten myös kaksi muuta osakasta Ovaro ja Royal House.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Investors Housen strategiaan kuuluvat pitkäaikaiset kumppanuudet tavoitteena kaikille osapuolille hyödyllinen yhteistyö. Olemme iloisia voidessamme aloittaa yhteistyön Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa koskien Kukkula-hankkeen ensimmäistä vaihetta. On myös ilo saada olla mukana kehittämässä seuraavissa vaiheissa uutta kaupunginosaa Jyväskylään yhdessä Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa’’.

Helsinki 31.12.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot Petri Roininen, puh 040 761 96 69

