Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakkuusyhtiö toteutti Jyväskylän Kukkula-hankkeen 1.vaiheen hankinnan

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n yhteisyritys Apitare Oy on toteuttanut 11.10.2021 allekirjoitetun ja tiedotetun kiinteistökaupan ja hankkinut omistukseensa 17.600 m2 vuokrattavaa toimitilaa. Hankittavat kiinteistöt on kokonaisuudessaan vuokrattu Keski-Suomen Sairaanhoitopiirille pääomavuokrasopimuksella. Vuokrasopimuksen pituus on 20 vuotta. Voimassa olevien sote-rajoituslakien vuoksi Keski-Suomen hyvinvointialueen tulee edelleen vahvistaa vuokrasopimus. Mikäli näin ei tapahtuisi vuokrasopimus päättyisi vuoden 2024 lopussa.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj omistaa Apitaresta 1/3 kuten myös kaksi muuta osakasta Investors House Oyj ja ja Royal House Oy.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Jyväskylän Kukkula-hanke vauhdittaa Ovaron siirtymistä kiinteistö- ja aluekehitykseen. Olen tyytyväinen hyvin alkaneeseen yhteistyöhön Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Nyt vuokrattavat toimitilat ovat hyvä alku jatkoyhteistyölle. Olemme käynnistäneet Kukkula-alueen hankekehitystyön yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja sairaanhoitopiirin kanssa. Tavoitteena on muodostaa alueesta laadukas asumiseen ja hyvinvointialojen kehittämiseen panostava kokonaisuus”.





