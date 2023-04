Finnish English

ENEDO OYJ Pörssitiedote 16.2.2021 klo 9:55



Enedo Oyj on sopinut ehdollisesti yhteensä 3,3 miljoonan euron velkojensa mitätöinnistä, suunnittelee yhteensä noin 12 miljoonan euron suunnattua antia ja merkintäetuoikeusantia sekä aikoo toteuttaa käänneohjelman tuloksensa parantamiseksi





Enedo Oyj (”Yhtiö”) tiedotti 29.12.2020 jatkavansa rahoitusjärjestelyjen suunnittelua strategiansa toteuttamiseksi ja kannattavuutensa kääntämiseksi. Yhtiö on tänään sopinut yhteensä noin 8,6 miljoonan euron lainojensa kokonaisjärjestelystä. Järjestelyn yhteydessä Yhtiön nykyisistä veloista mitätöidään yhteensä 3,3 miljoonaa euroa.

Edellä mainitun rahoitusjärjestelyn toteutuminen edellyttää, että Yhtiö toteuttaa yhteensä noin 12 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin ja suunnatun annin tietyille uusille sijoittajille. Osakekohtainen merkintähinta on sekä merkintäetuoikeusannissa että suunnatussa annissa 0,20 euroa. Suunnatun annin merkintähinta perustuu Yhtiön sekä rahoitusjärjestelyn osapuolten ja merkintään sitoutuneiden osapuolten välisiin neuvotteluihin ja on siten perusteltu lainojen kokonaisjärjestelyn toteuttamiseksi ja Yhtiön käyttöpääomatarpeiden turvaamiseksi. Merkintäetuoikeusannissa annetaan enintään yhteensä 25 298 205 Yhtiön uutta osaketta, ja sillä pyritään keräämään yhteensä noin 5 miljoonan euron bruttovarat. Suunnatussa annissa annetaan enintään yhteensä 35 000 000 Yhtiön uutta osaketta, ja sillä pyritään keräämään yhteensä noin 7 miljoonan euron bruttovarat. Kerättävistä varoista 5,3 miljoonaa euroa käytetään edellä mainitun rahoitusjärjestelyn toteuttamiseen. Loput kerättävistä varoista käytetään jäljempänä kuvattavan käänneohjelman toteuttamiseen ja Yhtiön yleisiin käyttöpääomatarpeisiin.

Jos merkintäetuoikeusanti ja suunnattu anti sekä lainojen kokonaisjärjestely toteutuvat täysimääräisinä, Yhtiön käytössä olevien tililimiittien sekä sen pankkilainojen yhteismäärä pienenee noin 60 prosentilla vuoden 2020 lopun 13,4 miljoonasta eurosta.

Ruotsalainen First North Growth Market Sweden -markkinalla listattu Inission AB (publ) (”Inission”) on sitoutunut tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään pääosan Yhtiön suunnatussa annissa tarjoamista osakkeista. Inission tarjoaa vaativille pohjoismaisille teollisille asiakkaille kattavan valikoiman elektronisia ja mekaanisia tuotteita. Inissionin palvelut kattavat tuotteiden koko elinkaaren kehitystyöstä ja suunnittelusta teollistamiseen, volyymituotantoon ja jälkimarkkinapalveluihin.

Joensuun Kauppa ja Kone Oy on sitoutunut tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään loput Yhtiön suunnatussa annissa tarjoamista osakkeista. Yhtiön osakkeenomistajat Rausanne Oy, Rausatum Oy, Adafor Oy, Soinitilat Oy, 4capes Oy, Jaakko Heininen ja Pekka Heininen ovat sitoutuneet merkitsemään tietyin tavanomaisin edellytyksin merkintäetuoikeusannissa osakkeita yhteensä 1 659 617 eurolla. Joensuun Kauppa ja Kone Oy on sitoutunut merkitsemään yhteensä 4 781 127 (956 225 euroa) Yhtiön osaketta Jussi Capital Oy:n Yhtiön osakkeiden omistukseen perustuvilla merkintäoikeuksilla. Saadut sitoumukset vastaavat yhteensä 13 079 211 osaketta eli yhteensä 51,7 prosenttia kaikista merkintäetuoikeusannissa tarjottavista osakkeista. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tietyt johtoon kuuluvat henkilöt ovat ilmaisseet tukevansa kokonaisjärjestelyä ja aikovat antaa sitoumuksen merkitä Yhtiön osakkeita merkintäoikeusannin toissijaisessa merkinnässä. Merkintäsitoumuksen merkintäetuoikeusannissa antaneet osakkeenomistajat ovat sitoutuneet äänestämään Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa merkintäetuoikeusannin ja suunnatun annin sekä näihin liittyvien päätösten (mukaan lukien mahdolliset poikkeuslupa-asiat liittyen ostotarjousvelvollisuuteen) puolesta hallituksen ehdotusten mukaisesti.

Kokonaisjärjestelyn toteutumisen jälkeen Jussi Capital Oy myy kaikki omistamansa yhteensä 1 593 709 (318 742 euroa) Yhtiön osaketta Joensuun Kauppa ja Kone Oy:lle 0,20 euron osakekohtaiseen hintaan. Tämän jälkeen ja mikäli merkintäetuoikeusanti ja suunnattu anti toteutuvat täysimääräisinä, Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat seuraavat: Inission (49,5 %), Joensuun Kauppa ja Kone Oy (10,7 %), Rausanne Oy, Rausatum Oy ja Adafor Oy (yhteensä 7,3 %), Jaakko Heininen ja Pekka Heininen (yhteensä 3,1 %), Soinitilat Oy (3,0 %) ja 4capes Oy (2,7 %).

Inission aikoo hakea Finanssivalvonnalta arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mukaista pysyvää poikkeuslupaa pakollisesta tarjousvelvollisuudesta, ja sen antama merkintäsitoumus on ehdollinen muun muassa sille, ettei sen omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä ylitä 49,99 prosenttia, ja Finanssivalvonnan poikkeusluvan saamiselle. Poikkeuslupa koskisi 30 prosentin tarjousvelvollisuusrajan ylitystä. Poikkeusluvan saaminen edellyttää, että Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa suunnattua antia kannattavat siitä riippumattomat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänistä.

Yhtiön hallitus on päättänyt ehdottaa 9.3.2021 koolle kutsuttavalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään edellä mainituista merkintäetuoikeusannista ja suunnatusta annista. Yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun erillisellä pörssitiedotteella myöhemmin tänään. Mikäli ylimääräinen yhtiökokous myöntää tarvittavat osakeantivaltuutukset, molemmat osakeannit pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian mutta kuitenkin viimeistään huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Rahoitusjärjestelyllä, merkintäetuoikeusannilla ja suunnatulla annilla turvataan Yhtiön toiminnan jatkuvuutta. Mikäli yhtiökokous hyväksyy valtuutuksen, merkintäetuoikeusannissa yhdellä osakkeella saa merkitä kolme uutta osaketta.

Kansainvälisesti toimivan Enedon erityisosaamista ovat vaativissa ympäristöolosuhteissa käytettävät tehonsyöttölaitteet ja -ratkaisut. Yhtiö on toteuttanut vuosina 2018–2019 merkittävän rakennemuutoksen luopumalla kannattamattomasta telekommunikaatioliiketoiminnasta ja keskittymällä täysin teollisuusliiketoimintaan. Helmikuussa 2020 päivitetyn strategian mukaisesti Yhtiöllä on kolme tuoteryhmää eli Power Supplies, LED Drivers ja Power Systems.

Suunnitelluissa anneissa kerättävän pääoman avulla Yhtiö aikoo investoida päivitetyn strategian mukaisten ja koronapandemian vuoksi viivästyneiden tervehdyttämistoimien toteuttamiseen. Yhtiö aikoo toteuttaa taloudellisen käänneohjelman, jolla Yhtiö tavoittelee merkittävää positiivista muutosta taloudellisessa tuloksessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Käänneohjelman tärkeimmät elementit ovat vuosien 2021–2023 aikana haettavat arviolta yhteensä yli 4 miljoonan euron pysyvät vuotuiset säästöt suorissa ja epäsuorissa kuluissa vuoden 2020 kustannustasoon verrattuna (pois lukien lomautukset ja muut väliaikaiset säästöt), 5–10 prosentin vuosittainen myynnin kasvu sekä tase- ja rahoitusrakenteen selkeä parantaminen.

Mikäli edellä kuvatut toimenpiteet toteutuvat suunnitellusti, Yhtiön taseasema, likviditeetti ja taloudellinen tilanne paranevat merkittävästi vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Enedon toimitusjohtaja Vesa Leino kommentoi:

”Suunniteltujen rahoitusjärjestelyjen kautta Enedolle voidaan luoda vahva pääomarakenne, joka mahdollistaa yhtiön käänneohjelman toteuttamisen sen helmikuussa 2020 päivitetyn strategian mukaisesti. Keskeisten osakkeenomistajiemme sitoutuminen merkintäetuoikeusantiin täydennettynä Inissionin toimiala- ja muutososaamisella antaa Enedon suunnanmuutokselle vakaan pohjan.

Suhtaudun käänneohjelman toteutumiseen luottavaisesti, sillä ohjelma pohjautuu strategiassamme määriteltyihin, operatiivista tehokkuutta parantaviin ja myynnin kasvua tukeviin toimenpiteisiin, joiden riippuvuus Enedon ulkopuolisista tekijöistä on matala. Vuonna 2020 saavutimme jo edistysaskeleita uuden tuoteryhmäjaon, myynnin ja markkinoinnin uudelleenorganisoinnin sekä tuotannon uudelleenorganisoinnin osalta, mutta valitettavasti koronapandemian negatiiviset vaikutukset olivat huomattavasti saavutettuja etuja suuremmat. Kustannustehokkuutta on tarkoitus edelleen parantaa sekä rakenteellisilla että operatiivisilla muutoksilla, jotka mahdollistavat Yhtiön pysyvien vuotuisten kulujen laskun.

Suunnitteilla olevat muutokset parantavat myös kykyämme palvella asiakkaitamme yhä paremmin ja auttavat meitä syventämään ja kehittämään nykyisiä vahvuuksiamme eli vahvaa teknologista osaamista, vakiintuneita asiakassuhteita, skaalautuvaa ja ketterää toimintamallia sekä vahvaa tuotantoverkostoa ja -osaamista. Olen luottavainen, että suunnitellut osakeannit ja rahoitusjärjestelyt ovat sekä asiakkaidemme että Yhtiön muiden sidosryhmien parhaiden etujen mukaisia.”

Inissionin hallituksen puheenjohtaja Fredrik Berghel kommentoi:

”Enedon edustajien ja hallituksen puheenjohtajan kanssa käymiemme keskustelujen jälkeen olemme tyytyväisiä voidessamme julkistaa tämän teollisen sijoituksen. Enedolla on vankka tuotevalikoima, erinomainen maine ja vakaa asiakaspohja, ja tämä teollinen sijoitus tarjoaa meille mahdollisuuden tutkia yhteisen liiketoiminnan kehittämistä sekä tukea Enedon käänneohjelman toteuttamista.”

UB Securities Oy on merkintäetuoikeusannin ja suunnatun annin pääjärjestäjä ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja.

ENEDO OYJ

Vesa Leino

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 43,3 milj. euroa. Enedossa työskentelee 394 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com

