14:30Lontoo, 16:30 Helsinki, 25.2.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ ON JÄTTÄNYT VALITUSLUPAHAKEMUKSEN JA VALITUKSEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ

Afarak julkaisi 26.1.2021 tiedotteen siitä, että Helsingin hallinto-oikeus ei muuttanut Finanssivalvonnan päätöstä koskien Finanssivalvonnan Afarakille määräämää 1 450 000 euron seuraamusmaksua sisäpiiritiedon julkistamiseen ja sisäpiiriluettelon pitämiseen liittyvistä laiminlyönneistä.

Afarak on tänään jättänyt valituslupahakemuksen ja valituksen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä.

Yhtiö tulee tiedottamaan prosessiin liittyvistä seuraavista vaiheista aikanaan.

Helsingissä, 25.2.2021