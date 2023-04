English Finnish

Orion-konsernin tilinpäätösasiakirjat 2020, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti julkaistu

Orion-konsernin vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjat on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.orion.fi sekä tämän tiedotteen liitteinä. Tilinpäätösasiakirjat julkaistaan ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti xHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty iXBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Orionin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti.

Suomen kirjanpitolain ja osakeyhtiölain vaatimusten mukaiset yhtiön viralliset tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu suomeksi osoitteessa http://www.orion.fi/yhtiokokous2021.

Orionin hallituksen vahvistama Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 sekä Palkitsemisraportti 2020 on julkaistu erillisinä raportteina suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.orion.fi sekä tämän tiedotteen liitteinä.

