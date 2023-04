English Finnish

Finanssivalvonta on myöntänyt Inission AB (publ):lle pysyvän luvan poiketa velvollisuudesta tehdä pakollinen julkinen ostotarjous

Enedo ("Yhtiö") tiedotti 16.2.2021 sopineensa yhteensä 8,6 miljoonan euron lainojensa kokonaisjärjestelystä, jonka yhteydessä Yhtiön nykyisistä veloista mitätöidään yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (”Lainojen Järjestely”). Lainojen Järjestelyn toteuttamiseksi, toimintansa jatkuvuuden varmistamiseksi ja käänneohjelman toteuttamiseksi Enedo aikoo toteuttaa yhteensä noin 12 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin (”Merkintäetuoikeusanti”) ja suunnatun annin (”Suunnattu Anti”) tietyille uusille sijoittajille (yhdessä ”Annit”).

Enedon ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle 9.3.2021 päättämään Merkintäetuoikeusantia ja Suunnattua Antia koskevista valtuutuksista. Mikäli yhtiökokous antaa tarvittavat osakeantivaltuutukset, Enedo aikoo toteuttaa Annit mahdollisimman pian.

Ruotsalainen First North Growth Market Sweden -markkinalla listattu Inission AB (publ) (”Inission”) on sitoutunut merkitsemään Suunnatussa Annissa tarjottavia osakkeita yhteensä 6,8 miljoonalla eurolla (34 000 000 osaketta). Mikäli Merkintäetuoikeusanti ja Suunnattu Anti toteutuvat täysimääräisesti ja muut 16.2.2021 tiedotetut järjestelyt toteutuvat, Inissionin omistusosuus Enedon osakkeista ja äänistä on 49,5 prosenttia.

Tiettyjen tavanomaisten ehtojen lisäksi Inissionin merkintäsitoumus on ehdollinen sille, että Finanssivalvonta myöntää Inissionille arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mukaisen pysyvän luvan poiketa velvollisuudesta tehdä pakollinen julkinen ostotarjous.

Inission on ilmoittanut Yhtiölle, että Finanssivalvonta on tänään päättänyt myöntää sille tietyin edellytyksin kyseisen poikkeusluvan. Poikkeuslupa koskee 30 prosentin tarjousvelvollisuusrajan ylitystä.

Poikkeusluvan edellytyksenä on myös, etteivät Inission tai sen kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen hanki tai merkitse lisää Enedon osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Enedossa.

Poikkeusluvan edellytyksenä on, että Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa järjestelyä kannattavat järjestelystä riippumattomat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä.



