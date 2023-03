Finnish English

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 19.5.2021 KLO 13.15

Enento Groupin vertailukelpoiset liikevaihtotiedot liiketoiminta-alueittain vuodelta 2020 ja Q1 2021 liittyen uuteen liiketoiminta-aluerakenteeseen

Enento Group Oyj julkisti 14.1.2021 suunnitelman liiketoiminta-aluerakenteen muuttamisesta. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nopeampi ja sujuvampi strategian implementointi sekä korostaa datan ja analytiikan tärkeyttä.

Enento Groupilla on 1.4.2021 alkaen kolme liiketoiminta-aluetta, jotka ovat Business Insight, Consumer Insight ja Digital Processes. Uusi Consumer Insight -liiketoiminta-alue keskittyy asiakaslähtöisiin kuluttajatietopalveluihin ja uusi Business Insight -liiketoiminta-alue yritystietopalveluihin.

Business Insight -liiketoiminta-alue koostuu kolmesta liiketoimintalinjasta. Näistä Enterprise Solutions vastaa avaintoimialojen strategisille ja suurasiakkaille suunnattujen palveluiden kehittämisestä ja tarjoamasta. Enterprise solutions -palvelut ovat osa aiempaa Risk Decisions-liiketoiminta-aluetta ja Customer Data Managementiin aiemmin kuuluneita Business-to-Business palveluita. Premium Solutions tuottaa pk-yritysten tarpeisiin kohdistettuja yritystietopalveluita. Premium Solutions -palvelut olivat aiemmin osa SME & Consumers- liiketoiminta-alueen palveluita. Freemium Solutions kehittää freemium-yritystietosivustoja kaikilla pohjoismaisilla markkinoilla. Liiketoimintalinjan palvelut olivat aiemmin osa SME & Consumer -liiketoiminta-alueen tarjoamaa.

Consumer Insight -liiketoiminta-alue kehittää ja tuottaa pohjoismaisten markkinoiden johtavia kuluttajatieto- ja päätöksentekopalveluja. Consumer Insight palvelee sekä kuluttajia että useita toimialoja, joista suurimpia ovat pankki- ja rahoitusala sekä muun muassa sähköinen kaupankäynti ja öljy- ja energia-ala. Tuotteita ja palveluja käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, rahoituksessa, taloushallinnossa ja päätöksenteossa. Yrityksille myytävät kuluttajapalvelut olivat aiemmin osa Risk Decisions- ja Consumer Data Management -liiketoiminta-alueiden palvelutarjoamaa. Kuluttajapalvelut kuuluivat aiemmin SME& Consumers -liiketoiminta-alueen palveluihin. Kuluttajapalvelut auttavat kuluttajia ymmärtämään omaa taloudenhoitoa suojaten heitä myös identiteettivarkauksilta ja petoksilta.

Digital Processes -liiketoiminta-alueen palvelut ja tarjoama säilyvät ennallaan. Palveluihin kuuluvat kiinteistö- ja huoneistotiedot, tiedot ja arvonmääritykset rakennuksista sekä ratkaisut vakuudenhallintaprosessien automatisoimiseksi ja asuntokauppojen hallinnoinnin digitalisoimiseksi. Lisäksi liiketoiminta-alueen palvelutarjoamassa on compliance-palveluita yritysten tosiasiallisten edunsaajien ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistamiseen.

LIIKEVAIHTO TUOTEALUEITTAIN, UUDET LIIKETOIMINTA-ALUEET, 2020 JA Q1 2021

1.1. – 1.4. – 1.1. – 1.7. – 1.1. – 1.10. – 1.1. – 1.1. – Tuhatta euroa 31.3.2020 30.6.2020 30.6.2020 30.9.2020 30.9.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.3.2021 Business Insight 18 887 18 165



37 053 17 105



54 158 20 085 74 243 19 434 Consumer Insight 16 476 16 055



32 530 16 731



49 261 16 903 66 164 17 127 Digital Processes 2 275 2 510



4 785 2 896



7 681 3 229 10 910 3 095 YHTEENSÄ 37 638 36 730



74 367 36 732



111 100 40 217 151 317 39 656

LIIKEVAIHTO TUOTEALUEITTAIN, VANHAT LIIKETOIMINTA-ALUEET, 2020 JA Q1 2021

1.1. – 1.4. – 1.1. – 1.7. – 1.1. – 1.10. – 1.1. – 1.1. – Tuhatta euroa 31.3.2020 30.6.2020 30.6.2020 30.9.2020 30.9.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.3.2021 Risk Decisions 23 621 22 944



46 565 22 883



69 449 24 093 93 542 24 020 SME&Consumers 9 857 9 293



19 150 8 977



28 128 10 670 38 798 10 535 CDM*) 1 885 1 982



3 867 1 975



5 842 2 225 8 067 2 007 Digital Processes 2 275 2 510



4 785 2 896



7 681 3 229 10 910 3 095 YHTEENSÄ 37 638 36 730



74 367 36 732



111 100 40 217 151 317 39 656

