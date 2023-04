Swedish English Finnish

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

25.5.2021 klo 10.00

Aktia Pankki Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen 60 miljoonan euron ensisijaisen lisäpääoman (Additional Tier 1) joukkolainalle

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Aktia Pankki Oyj (”Aktia”) tiedotti 19.5.2021 laskevansa liikkeeseen 60 miljoonan euron vakuudettoman ja kiinteäkorkoisen ensisijaisen lisäpääoman (Additional Tier 1) joukkolainan (”Joukkolaina”). Joukkolainalle vuosittain maksettava kiinteä korko on liikkeeseenlaskusta alkaen 3,875 prosenttia.

Aktia on tänään jättänyt hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Joukkolainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Hakemus on ehdollinen sille, että Finanssivalvonta hyväksyy Joukkolainaa koskevan listalleottoesitteen.

Edellyttäen, että hakemus hyväksytään, Nasdaq Helsinki Oy:n odotetaan ottavan Joukkolainan julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.5.2021 alkaen.

Nordea Bank Oyj toimii Joukkolainan liikkeeseenlaskun strukturoinnin neuvonantajana. Danske Bank A/S ja Nordea Bank Oyj toimivat Joukkolainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:

Outi Henriksson, CFO, puh. 010 247 6236

Timo Ruotsalainen, Head of Treasury, puh. 010 247 7211

