Rovio Entertainment Oyj nimeää Kieran O’Learyn operatiiviseksi johtajaksi, sekä nimittää hänet ja teknologiajohtaja Petri Hyökyrannan johtoryhmän jäseniksi

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 26.5.2021 klo 14.00

Rovio Entertainment nimeää Kieran O’Learyn operatiiviseksi johtajaksi, sekä nimittää hänet ja teknologiajohtaja Petri Hyökyrannan johtoryhmän jäseniksi

Espoo - 26.5.2021- Angry Birds -brändin kehittäjä, Rovio Entertainment Oyj, on nimennyt yhtiön markkinointijohtajan Kieran O’Learyn operatiiviseksi johtajaksi. O’Leary nousee myös Rovion johtoryhmän jäseneksi. O’Leary aloittaa uudessa tehtävässään 27.5. ja jatkaa roolissaan Rovion pääkonttorilla Espoossa. Myös Rovion teknologiajohtaja, Petri Hyökyranta nousee Rovion johtoryhmään.

Kieran O’Learylla on vuosikymmenen kokemus pelialalta. Ennen siirtymistään Rovion kasvujohtajaksi vuonna 2019 hän työskenteli markkinointijohtajana Gameloft- ja Outfit7-yrityksissä. Operatiivisena johtajana Kieran johtaa Rovion kasvustrategian toteuttamista sekä päivittäistä toimintaa. Hän tulee panostamaan myös erityisesti organisaation osa-alueiden välisiin suhteisiin edesauttaen näin uusien pelien tuomista markkinoille ja live-pelien toimintaa.

Rovion teknologiajohtaja Petri Hyökyranta on työskennellyt Roviolla vuoden 2011 lopusta. Hyökyranta vastaa Rovion pelien teknologiasta ja IT-strategiasta mukaan lukien kehityksen, Rovion alustat ja palvelut.

Pitkän aikavälin kasvu on keskeisin prioriteettimme, ja toimintamme pitää peilautua tähän jatkuvasti. Tehtäväni on jatkaa edelleen Rovion strategian johtamista. Kieranin vastuulla on, yhdessä studioiden vetäjien kanssa, edistää Rovion strategian jokapäiväistä toteuttamista. Kieranin vahva kokemus markkinoinnin johtamisesta ja määrätietoisuus tuloksien saavuttamiseksi tekevät hänestä parhaan mahdollisen henkilön tähän tehtävään, ja olenkin vakuuttunut, että hän onnistuu työssään loistavasti.’’ kertoo Rovion toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand. ‘’Tärkeä osa-alue strategiassamme ovat tulevaisuuden pelaamisen hankkeet. Suuri osa tätä on luonnollisesti teknologiajohdannaista, kuten koneoppimisen käyttäminen pelaajakokemuksen mukauttamiseksi. Siksi on tärkeää, että myös teknologia on edustettuna johtoryhmässä Petri Hyökyrannan johtamana,’’ hän jatkaa.



Taustatietoa:

Kieran O’Leary:

Syntynyt 1988. Ranskan ja Irlannin kansalainen.

Johtamisen maisterin tutkinto ESCP Business School, Pariisi ja Lontoo.

Toiminut pelialan työtehtävissä vuodesta 2012. Viimeisimpänä markkinointijohtajana Gameloft- ja Outfit7-yrityksissä.

Aloittanut Roviolla vuonna 2019 kasvujohtajana ja pelit-liiketoimintayksikön johtoryhmässä. Viimeisin rooli markkinointijohtaja vuodesta 2020.

Petri Hyökyranta:

Syntynyt 1972. Suomen kansalainen.

BBA-tutkinto Oulun ammattikorkeakoulusta

Aloitti Roviolla vuonna 2011 tehtävänä osallistua Rovion pilvipalvelun rakentamiseen.

Tällä hetkellä Rovion teknologiajohtaja. Vastaa Rovion pelien teknologista ja it-strategiasta mukaan lukien kehitys, alustat ja palvelut.

On työskennellyt erilaisissa digitaalisten ja teknologisten tuotteiden ja palveluiden T&K -johtotehtävissä vuodesta 1999 lähtien.





Lisätietoja nykyisistä Rovion johtoryhmän jäsenistä voi lukea yrityksen verkkosivuilta:

https://investors.rovio.com/fi/tietoa-roviosta/Johtoryhma

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Alexandre Pelletier-Normand, toimitusjohtaja

Lehdistöpuhelin: + 358 40 485 8985

RovioIR@rovio.com

