BOREO OYJ Pörssitiedote 1.6.2021 klo 10:00

Boreo on saanut päätökseen Milcon Oy:n yritysoston ja toteuttaa kaupan yhteydessä suunnitellun suunnatun osakeannin

Boreo Oyj on tänään saanut päätökseen Milcon Oy:n (”Yhtiö”) yritysoston. Yritysosto tiedotettiin 20.5.2021 julkaistulla pörssitiedotteella. Boreo konsolidoi Yhtiön 1.6.2021 alkaen.

Yritysoston osittaiseksi rahoittamiseksi Boreo tiedotti 20.5.2021 järjestävänsä arviolta 439.000 euron suuruisen suunnatun osakeannin Yhtiöiden toimitusjohtajalle ja omistajalle Janne Korpiselle. Uusien liikkeellelaskettavien osakkeiden lukumäärä on 10.000 kappaletta, niiden merkintähinta on 43,93 euroa osakkeelta ja ne edustavat noin 0,38 prosenttia Boreon osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Boreon liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaislukumäärä on 2 603 500.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 7.6.2021 alkavan viikon aikana perustuen keskimääräiseen rekisteröintiaikaan. Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille rekisteröinnin jälkeen ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla yhden pankkipäivän kuluessa osakkeiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin.

Vantaalla, 1. päivänä kesäkuuta 2021

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Jakelu:

Helsingin pörssi

keskeiset tiedotusvälineet,

www.boreo.com



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen

+358 40 556 3546

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa, Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: i) Elektroniikka, ii) Tekninen kauppa, ja iii) Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 103,6 milj, euroa ja se työllistää noin 380 henkilöä – Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Boreo – Paikka Kasvaa ja Kukoistaa.