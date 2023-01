Finnish English

Taaleri sijoittaa käytetyistä paristoista luomulannoitetta valmistavaan Tracegrow’hun – varoilla laajennetaan tuotantoa ja tuetaan yhtiön kansainvälistymistä

Taaleri Sijoitus Oy sijoittaa 1,5 miljoonaa euroa suomalaiseen, käytetyistä paristoista luomusertifioitua lannoitetta tuottavaan Tracegrow Oy:hyn. Tracegrow’n on tarkoitus käyttää suunnatusta osakeannista saatavat varat tuotannon laajentamiseen ja tuoteportfolion monipuolistamiseen Kärsämäellä. Taalerin mukaantulo tukee myös yhtiön kansainvälistymistavoitetta.

Tracegrow’n lannoitetuotteet perustuvat hivenaineiden erottamiseen käytetyistä kierrätetyistä alkaliparistoista ja tulevaisuudessa myös teollisuuden sivuvirroista. Nämä nestemäiset lannoitteet tuovat peltoihin kasvien kasvuun tarvitsemia metalleja nostaen todistetusti viljelyn tuottavuutta. Tracegrow’n kiertotalouslannoitteet vähentävät huomattavasti hiilidioksidipäästöjä verrattuna perinteisen lannoiteteollisuuden tuotteisiin.

Sijoitus on tehty yhteistyössä Taaleri Bioteollisuuden kanssa, ja se on osa Taaleri Sijoituksen päivitettyä toimintamallia, jossa yhtiö tukee sijoituksillaan Taalerin ydinliiketoimintoja. Taaleri Bioteollisuus sijoittaa järjestelmällisesti kestävään ja resurssitehokkaaseen materiaalien tuotantoon teollisessa mittakaavassa. Solmittu yhteistyö avaa Taaleri Bioteollisuuden tulevalle ensimmäiselle pääomarahastolle mahdollisuuden olla rahoittamassa Tracegrow’n tulevia tehdasinvestointeja.

”Olemme äärimmäisen tyytyväisiä, että Taaleri Sijoitus on saanut yhdessä Taaleri Bioteollisuuden kanssa mahdollisuuden osallistua Tracegrow’n suunnattuun osakeantiin. Osallistuminen antiin tukee innovatiivisen kotimaisen yhtiön kasvua ja mahdollistaa tuotannon laajentamisen tulevaisuudessa myös Suomen ulkopuolelle”, sanoo Taaleri-konsernin toimitusjohtaja Robin Lindahl.

”Tracegrow on ilahtunut Taaleri Sijoituksen päätöksestä tukea kasvuamme. Arvostamme myös Taaleri Bioteollisuuden panosta ja vahvaa rahoitus- sekä prosessiosaamista heidän osallistuessaan tulevien tuotantolinjojemme rakentamiseen”, sanoo Tracegrow’n hallituksen puheenjohtaja Kaisa Hietala.

Taaleri-konsernin visio on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Taaleri luo pääomarahastoillaan esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa, biopolttoaineita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Jorma Alanne, toimitusjohtaja, Taaleri Sijoitus, 050 68 865

Tero Saarno, bioteollisuusliiketoiminnan johtaja, Taaleri Oyj, 050 373 1923

Mikko Joensuu, toimitusjohtaja, TraceGrow, 050 581 3267

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com



Tracegrow Oy on johtava kotimainen jätteiden kierrätykseen keskittyvä cleantech-yritys, joka vauhdittaa kiertotalouden kehitystä patenttisuojatulla läpimurtoteknologiallaan ja vähähiilisillä tuotteillaan. Tracegrow myy tuotteitaan maailmanlaajuisesti jo 15 maassa, ja sillä on ollut kaupallisen mittakaavan tuotantoa vuodesta 2019 lähtien. Tracegrow on luonut uraauurtavan, turvallisen ja kestävän tavan puhdistaa metallit jätevirroista ja palauttaa ne luontoon.

Tracegrow on kehittänyt vallankumouksellisen ja täysin automatisoidun prosessin, jolla alkaliparistoista syntyvä musta massa muutetaan kestävästi tuotetuksi lannoitusliuokseksi, jolla on merkittävä hiilidioksidipäästöjen vähennyspotentiaali. Tämän uraauurtavan teknologian ansiosta jopa 90 prosenttia alkaliparistojen hivenaineista voidaan käyttää uudelleen. Lopputuloksena syntyvä ZM-Grow™ on hyväksytty luomuviljelyyn EU:ssa, Britanniassa ja Australiassa.

www.tracegrow.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com