Plc Uutechnic Group Oyj: Välimiesoikeus on vahvistanut SPX FLOW Technology Germany GmbH:n lunastusoikeuden Plc Uutechnic Group Oyj:n vähemmistöosakkeisiin ja kaupankäynti Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeilla keskeytetään

English Finnish

Plc Uutechnic Group Oyj Pörssitiedote 23.6.2021 klo 17:00

Välimiesoikeus on vahvistanut SPX FLOW Technology Germany GmbH:n lunastusoikeuden Plc Uutechnic Group Oyj:n vähemmistöosakkeisiin ja kaupankäynti Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeilla keskeytetään

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on tänään vahvistanut, että SPX FLOW Technology Germany GmbH:llä ("SPX FLOW") on oikeus lunastaa Plc Uutechnic Group Oyj:n ("UTG") vähemmistöosakkeet ja että SPX FLOW:lla on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamisesta välimiesoikeuden hyväksymä vakuus.

Nasdaq Helsinki Oy ("Nasdaq Helsinki") on 19.5.2021 UTG:n hakemuksen johdosta vahvistanut, että UTG:n osakkeiden noteeraus Nasdaq Helsingin pörssilistalla päättyy mahdollisimman pian sen jälkeen, kun SPX FLOW on saanut lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin UTG ulkona oleviin osakkeisiin.

SPX FLOWN:n lunastusoikeuden vahvistamisen seurauksena Nasdaq Helsinki keskeyttää kaupankäynnin UTG:n osakkeilla. Vakuuden asettamisesta ja sitä seuraavasta UTG:n osakkeiden pörssilistalta poistamisesta tiedotetaan myöhemmin erillisellä pörssitiedotteella

Uudessakaupungissa 23.6.2021

Plc Uutechnic Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Dominic Hill, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +44 (0) 161 249 1444

UTG Mixing Group on maailmanlaajuinen teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusratkaisuja asiakaslähtöisesti sekä vähentäen elinkaarikustannuksia. Sen tärkeimmät asiakassektorit ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääkeala. UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.