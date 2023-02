Finnish English

NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 13.7.2021 klo 9.00



NoHo Partnersin kesäkuun 2021 liikevaihto oli noin 18 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin 5 miljoonaa euroa sisältäen 2,8 miljoonaa euroa Suomen valtion tukia



NoHo Partners Oyj:n kesäkuun 2021 liikevaihto oli noin 18 miljoonaa euroa, ja se kasvoi noin 32 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli noin 72 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 kesäkuun liikevaihdosta. Kokonaisuudessaan liiketoiminnan operatiivinen kassavirta kesäkuussa oli noin 5 miljoonaa euroa sisältäen noin 2,8 miljoonaa euroa Suomen valtion sulkukorvauksia ja kustannustukea maalis–toukokuulta 2021.



NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström:

"Kesäkuun liikevaihto ylitti odotuksemme ja vahvisti uskoamme ravintola-alan nopeaan elpymiseen rajoitusten poistuessa. Liiketoimintamme tuotti kesäkuussa yli 2 miljoonan euron positiivisen kassavirran. Sen takana oli henkilökuntamme kova työ välillä hyvinkin kuumissa olosuhteissa ja vajailla resursseilla. Koronan jälkeen ravintola-alan seuraava taistelu käydään osaavista työntekijöistä. Olemme ohjanneet liiketoimintamme kriisin läpi keskittymällä kassavirtaan ja ihmisiin. Henkilökuntaan panostaminen sekä palkkiomallien ja ihmisten johtamisen kehittäminen ovat strategiamme keskiössä, ja ne ovat keskeisin kilpailuetu, jonka toimialalla voi saavuttaa.”



Heinäkuun 2021 liiketoiminnan kehityksestä yhtiö tulee raportoimaan tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksen yhteydessä 10.8.2021.



Pörssitiedotteen liitteenä kuvaaja yhtiön viikkomyynnin kehityksestä vuosilta 2019–2021.



