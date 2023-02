Finnish English

Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

15.7.2021 klo 17.30

RAPALA VMC OYJ NIMITTÄÄ TIINA ROLIGIN, EXECUTIVE VICE PRESIDENT, HENKILÖSTÖJOHTAJAKSI JA JOHTORYHMÄN JÄSENEKSI

Rapala VMC Oyj nimitti tänään Tiina Roligin henkilöstöjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 20.9.2021 alkaen.

Vahva henkilöstöjohtaminen on ONE RAPALA VMC -strategian toteutuksessa ja erityisesti ONE RAPALA VMC -kulttuurin luomisessa äärimmäisen tärkeää. Tiina Rolig omaa vahvaa johtamisosaamista ja hänellä tulee olemaan keskeinen rooli ONE RAPALA VMC -strategian menestyksekkäässä toteutuksessa.

Tiina Roligilla on maisterin tutkinto Jyväskylän yliopistosta niin psykologiasta kuin taloustieteistäkin. Hänellä on menestyksekäs ura henkilöstöjohtajana viimeisen 8 vuoden ajalta. Hänen viimeisin työnantajansa ennen Rapala VMC Oyj:hin liittymistä oli Tarmo Oyj, jossa hän oli henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä kolmen vuoden ajan.

”Olen äärimmäisen innostunut liittymään yhtiöön jolla on näin vahva historia, arvostettu brändiportfolio ja eteenpäin katsova organisaatio. Strategian toteuttaminen on jo tuonut hyvää edistystä ja liityn Rapala VMC:hen hyvin kiehtovassa vaiheessa. Odotan yrityskulttuurin ja johtamisen kehittämistä vielä yhtenäisemmäksi ja inspiroivammaksi yhdessä globaalin tiimin kanssa”, Tiina Rolig sanoo.

”On ollut mahtava nähdä miten uusi ONE RAPALA VMC -strategiamme on jo sytyttänyt uutta kipinää tiimiimme. Olen vakuuttunut, että meidän osaava ja intohimoinen tiimimme ottaa Tiina Roligin sydämiinsä, kun nyt pyrimme nostamaan tekemistämme uudelle tasolle ja olemaan vieläkin enemmän yhteistyökykyisiä ja nopeampia kaikkien kiehtovien asioiden toteuttamisessa joita haluamme tulevina vuosina saavuttaa”, sanoo toimitusjohtaja Nicolas Warchalowski.

RAPALA VMC OYJ

Nicolas Warchalowski

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Olli Aho, sijoittajasuhteet, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala-konsernista

Rapala-konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapalan jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Isossa-Britanniassa. Rapala-konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella sekä Okuma Euroopassa ja Venäjällä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 261 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 100 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.





Liite