Ennakkotietoja Harvian toisen vuosineljänneksen 2021 taloudellisesta kehityksestä: Vahva tulos voimakkaan kysynnän ansiosta

Finnish English

Pörssitiedotteet | 16.07.2021

Harvia Oyj, sisäpiiritieto, 16.7.2021, klo 13.30





Sauna- ja spa-liiketoiminta on kausiluonteista, ja ensimmäinen ja neljäs vuosineljännes ovat perinteisesti vahvimmat. Erittäin vahvan ensimmäisen neljänneksen jälkeen Harvian kysyntä on ollut poikkeuksellisen vahvaa myös vuoden toisella neljänneksellä. Kysyntä on ollut vahvaa lähes kaikilla Harvian päämarkkinoista, ja olemme kyenneet toimittamaan tilatut tuotteet huolimatta haasteista tärkeimpien raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudessa. Vahvan kysynnän ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden ansiosta myös kannattavuus on ollut odotettua parempi.

Nousseet hinnat ja poikkeuksellinen epävakaisuus raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudessa ovat vaikuttaneet toimitusketjuumme, mutta kumppaneidemme ja useiden eri materiaalitoimittajien strategiamme ansiosta olemme kyenneet pitämään vaikutukset hallinnassa. Arvioimme, että sama haasteellinen tilanne jatkuu ainakin vielä loppuvuoden.

Saunan tunnettuus, suosio ja käyttö ovat lisääntyneet pandemian aikana useilla markkinoilla ja siten vahvistaneet kysyntää sauna- ja spa-markkinassa. Tässä yhteydessä on hyvä nostaa esiin Harvian johdon arvio, jonka mukaan osa tästä kasvusta on johtunut niin kutsutusta aikaistetusta kysynnästä eikä näin ollen vaikuta sauna- ja spa-markkinan pitkän tähtäimen kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän tähtäimen tavoitteisiin.

Harvian henkilöstön ja kumppanien upean työn ansiosta toimintakykymme on säilynyt pandemiasta huolimatta ja olemme jatkaneet tuottavuuden systemaattista parantamista. Myös vasta ostamamme pohjoismainen kylpytynnyrivalmistaja Kirami teki hyvän tuloksen. Kiramin luvut on konsolidoitu Harvian lukuihin 28.5.2021 alkaen.

Harvian toisen vuosineljänneksen 2021 avainluvut ovat alustavien laskelmien mukaan (luvut ovat tilintarkastamattomia):

Q2/2021

Liikevaihto kasvoi 83 prosenttia noin 46,8 miljoonaan euroon (25,5)

Orgaanisen liikevaihdon kasvu ajanjaksolla oli 60 prosenttia

Liiketulos kasvoi noin 12,8 miljoonaan euroon (4,6)

Oikaistu liiketulos kasvoi noin 13,2 miljoonaan euroon (5,4)

H1/2021

Liikevaihto kasvoi 88 prosenttia noin 86,4 miljoonaan euroon (45,9)

Orgaanisen liikevaihdon kasvu ajanjaksolla oli 61 prosenttia

Liiketulos kasvoi noin 23,9 miljoonaan euroon (7,7)

Oikaistu liiketulos kasvoi noin 24,4 miljoonaan euroon (9,6)

Harvia julkaisee puolivuosikatsauksensa 12.8.2021. Hiljaisen jakson vuoksi yhtiö ei kommentoi tulosta tarkemmin ennen puolivuosikatsauksen julkistamista. Tulospäivänä yhtiö järjestää normaalin käytäntönsä mukaisesti verkon kautta seurattavissa olevan infotilaisuuden, jossa on mahdollista esittää kysymyksiä.





Lisätietoja:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 50 577 4200

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 40 505 0440





Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2020 oli 109,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.