CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 2. HEINÄKUUTA 2021 KLO 7.00

Cargotec on saattanut päätökseen Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnin teknologiasijoitusyhtiö Accel-KKR:lle

Cargotec on saattanut päätökseen Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnin teknologiasijoitusyhtiö Accel-KKR:lle. Velaton kauppahinta on 380 miljoonaa euroa. Accel-KKR on siirtänyt kauppahinnasta 350 miljoonaa euroa Cargotecille, ja Navis-liiketoimintaa koskeva määräysvalta on siirtynyt Accel-KKR:lle. Kauppahinnan jäljelle jäävä 30 miljoonan euron osuus siirtyy Cargotecille vuoden 2021 loppuun mennessä. Naviksen toiminnan ja työntekijöiden siirtyminen Accel-KKR:ään tapahtuu vaiheittain ennen vuoden 2021 loppua paikallisten lainsäädäntöjen mukaisesti.

Cargotec arvioi, että kaupalla on noin 240 miljoonan euron positiivinen vaikutus yhtiön vuoden 2021 liikevoittoon. 26.3.2021 julkaisemassaan tiedotteessa Cargotec arvioi kaupan positiivisen vaikutuksen olevan noin 230 miljoonaa euroa. Myyntivoitto raportoidaan vertailtavuuteen vaikuttavana eränä, eikä sillä ole vaikutusta Cargotecin tammi–maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen yhteydessä 28.4.2021 julkaistuihin vuoden 2021 näkymiin.

Navis-ohjelmistoliiketoiminnan konsolidointi Cargotecin tulokseen päättyy 1.7.2021.

Lisätietoja:

Mikael Laine, strategiajohtaja, puh. 020 777 4179

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi