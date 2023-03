VALOE ON ALLEKIRJOITTANUT PUITESOPIMUKSEN ENINTÄÄN 30 MILJOONAN EURON RAHOITUSJÄRJESTELYSTÄ RIVERFORT GLOBAL OPPORTUNITIES:N KANSSA TUOTANTOKAPASITEETIN KASVATTAMISEKSI JA MUUTOIN KASVUN VAUHDITTAMISEKSI. VALOE JA RIVERFORT OVAT SOPINEET EN

English Finnish

Valoe Oyj Sisäpiiritieto 30.7.2021 klo 9.55

VALOE ON ALLEKIRJOITTANUT PUITESOPIMUKSEN ENINTÄÄN 30 MILJOONAN EURON RAHOITUSJÄRJESTELYSTÄ RIVERFORT GLOBAL OPPORTUNITIES:N KANSSA TUOTANTOKAPASITEETIN KASVATTAMISEKSI JA MUUTOIN KASVUN VAUHDITTAMISEKSI. VALOE JA RIVERFORT OVAT SOPINEET ENSIMMÄISESTÄ, KOLMEN MILJOONAN EURON LAINAERÄSTÄ, JOKA KÄYTETÄÄN VALOEN KÄYTTÖPÄÄOMATARPEISIIN.

Valoe Oyj (“Valoe” tai “Yhtiö”) on allekirjoittanut puitesopimuksen kolmen vuoden ja enintään 30 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä (“Rahoitusjärjestely”) RiverFort Global Opportunities Pcc Limited:n (“RiverFort”) kanssa.

Valoe ja RiverFort ovat sopineet yhteensä kolmen miljoonan euron lainasta (“Myönnetty Laina”), joka sisältää yhteensä kahden (2) miljoonan euron ensimmäisen lainaerän sekä toisen, yhden (1) miljoonan euron lainaerän (“Toinen Lainaerä”). Valoen oikeus nostaa kukin lainaerä riippuu normaaleista, tällaisille rahoitusjärjestelyille tyypillisistä ehdoista. Lisäksi Toisen Lainaerän noston edellytyksenä on Valoen tiettyjen olemassa olevien lainojen uudelleenjärjestely.

Lainaerien laina-aika on 18 kuukautta. Kussakin myönnetyssä lainaerässä on neljän kuukauden lyhennysvapaa, jonka jälkeen lainaa lyhennetään kuukausittaisilla tasalyhennyksillä laina-ajan loppuun asti. Valoe maksaa RiverFortille jokaisesta nostetusta lainaerästä 9 prosentin järjestelypalkkion, joka voidaan Valoen valinnan mukaisesti maksaa joko rahalla tai Yhtiön osakkeina osakekohtaisella hinnalla, joka on keskiarvo kaupankäyntimäärillä painotetusta päivittäisestä keskihinnasta viitenä (5) kyseessä olevan lainaerän nostoa välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä (“Referenssihinta”). Valoen oikeus nostaa uusia lainaeriä Myönnetyn Lainan jälkeen on ehdollinen RiverFortin myönteiselle lainapäätökselle.

Valoe voi valintansa mukaisesti maksaa lainaerät (sisältäen kertyneet korot) joko rahalla tai Yhtiön osakkeina. Mikäli Valoe maksaa lainaa (sisältäen kertyneet korot) osakkeina, Valoe myöntää RiverFortille vaihto-oikeuksia, joilla RiverFortin on vaihdettava kyseessä oleva lainaosuus (sisältäen kertyneet korot) Valoen osakkeiksi 12 kuukauden kuluessa. Vaihtohinta on matalampi seuraavista: i) 140 % kyseessä olevan lainaerän Referenssihinnasta (“Kiinteä Vaihtohinta”) ja ii) 95 % alimmasta kaupankäyntimäärillä painotetusta päivittäisestä Valoen osakkeen keskihinnasta viitenä (5) vaihtopyyntöä välittömästi edeltävänä kaupankäyntikäyntipäivänä (“Muuttuva Vaihtohinta”). Lisäksi RiverFort voi vaihtaa kunkin lainaerän (sisältäen kertyneet korot) tai osan siitä milloin tahansa Kiinteällä Vaihtohinnalla ja ensimmäisen nostetun 0,5 miljoonan euron osalta myös Muuttuvalla Vaihtohinnalla sen ollessa alhaisempi.

Jokaisen lainaerän noston yhteydessä RiverFort saa Valoen osakkeisiin oikeuttavia warrantteja määrän, joka vastaa 35 % kyseessä olevan lainaerän määrästä jaettuna Referenssihinnalla. Warranttien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 140 % kyseisen lainaerän Referenssihinnasta. Warranttien käyttöaika on neljä vuotta niiden antamisesta.

Brian Kinane, RiverFort Groupin hallituksen puheenjohtaja: "Valoe on erinomainen esimerkki yhtiöstä, joka toimii aurinkoenergia-alalla. Ala kehittyy jatkuvasti luoden uusia mahdollisuuksia. Valoen hajautetut aurinkosähkösovellukset ja erityisesti ajoneuvoihin integroidut järjestelmät ovat askel kohti maailmanlaajuista hiilineutraaliutta. RiverFort Group on innolla mukana kehittämässä Valoen rahoitusrakennetta ja järjestelemässä Valoen kasvussa tarvittavaa rahoitusta.”

Gytis Martinkus, RiverFort Groupin toimitusjohtaja: "Meihin teki vaikutuksen paitsi Valoen kehittämä tekniikka myös yhtiön liiketoiminnan visiot ja maailmanlaajuiset kasvusuunnitelmat. Valoesta ja sen liiketoiminnasta tehtyjen Due Diligence-selvitysten jälkeen sekä käytyäni Liettuan tehtaalla ja keskusteltuani yhtiön johdon ja avainhenkilöiden kanssa olemme iloisia voidessamme solmia rahoitusjärjestelyn Valoen kanssa. Olemme vakuuttuneita, että RiverFort pystyy tarjoamaan Valoelle merkittävää rahoitustukea yhtiön kasvaessa ja laajentuessa.“

Iikka Savisalo, Valoen toimitusjohtaja: ”Valoe on jo jonkin aikaa etsinyt pitkäaikaista rahoituskumppania. Valoen teknologian ollessa nyt vakaalla tasolla ja Vilnan ja Juvan tehtaiden saavuttaessa suunnitelmiemme mukaisesti pian kriittisen kapasiteettinsa voimme keskittyä kasvuun. Olemme iloisa sopimuksestamme RiverFortin kanssa ja uskomme, että voimme yhdessä rakentaa luottamuksellisen kumppanuuden, jolla turvataan Valoen tarvitsema rahoitus Yhtiön kasvaessa ja pyrkiessä maailman johtavaksi ajoneuvoihin integroitavan aurinkosähköteknologian toimittajaksi."

Investoinnin on järjestänyt lontoolainen sijoitusyhtiö RiverFort Global Capital Ltd, jonka toimintaa valvoo Yhdistyneen kuningaskunnan viranomainen, the UK Financial Conduct Authority, ja joka erikoistuu voimakkaan kasvun yrityksiin. RiverFort tarjoaa innovatiivista rahoitusta ja pääomaa sijoituskohteidensa kasvun mahdollistamiseksi. Aalto Capital Oy toimi Valoen taloudellisena neuvonantajana.

Valoe on suomalainen, innovatiivinen aurinkosähkösovellutuksiin keskittyvä teknologiayhtiö, jonka tavoitteena on maailma, missä puhdasta aurinkosähköä on tarjolla kaikille, kaikkialla. Yhtiön paneelitehdas sijaitsee Juvalla ja IBC-kennotehdas Vilnassa, Liettuassa.

Mikkelissä 30.7.2021

Valoe Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valoe.com



Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.