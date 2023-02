Edda Wind tilaa MacGregorilta lisää tuulivoimaloiden rakentamiseen ja huoltoon käytettävien alusten laitteita kahteen alukseen

Finnish English

CARGOTEC, LEHDISTÖTIEDOTE, 6.7.2021 KLO 14

Cargoteciin kuuluva MacGregor on saanut tilauksen toimittaa laitteita kahteen merellä sijaitsevien tuulivoimaloiden rakentamiseen ja huoltoon erikoistuneeseen alukseen. Tilaus on jatkoa toukokuussa 2020 julkistetulle neljän aluksen laitetilaukselle. Tilauksen kohteena olevat alukset alukset kasvattavat entisestään Østensjø Rederi -yhtiön Edda Wind -laivastoa.

Alukset rakennetaan Astilleros Gondanin telakalla Espanjassa. MacGregor toimittaa kumpaankin alukseen sähköisen laskusiltajärjestelmän, 3D:tä hyödyntävän Colibri-nosturin sekä etäohjausyksikön aluksen komentosillalle.

Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2021 toisen neljänneksen tilauskantaan ja alukset tulevat käyttöön vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä ja vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Kummankin aluksen teknologiset ratkaisut vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 30 %. Aluksiin tulee myös mahdollisuus nollapäästöisen vetyteknologian käyttöönottoon tulevaisuudessa.

Alukset toimivat emoaluksina asentajille, jotka rakentavat ja huoltavat merellä sijaitsevia tuuliturbiineja. Aluksissa on laadukkaat majoitushytit ja yhteistilat jopa 120 henkilölle.

"Olemme hyvin iloisia siitä, että asiakkaamme on jälleen valinnut meidät toimittamaan erittäin tärkeitä laitteita kahteen uuteen alukseen. Arvostamme erittäin paljon Østensjø Rederin luottamusta kykyymme tukea Edda Wind -laivaston kasvua”, sanoo Leif Byström, Head of the Offshore Solutions Division.

Lisätietoja:

Leif Byström, Head of Offshore Solutions Division, MacGregor

puh: +46 70 674 3022, leif.bystrom@macgregor.com

Robin Thuillier, Director, Communications, MacGregor

puh +65 9730 4301, robin.thuillier@macgregor.com





MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka valikoimaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Designed to perform with the sea.

Laivanrakentajat, varustamot ja operaattorit voivat optimoida toimintojensa kannattavuuden, turvallisuuden, luotettavuuden ja ympäristövastuun koko laitteiston elinkaaren ajan työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä MacGregorin kanssa. www.macgregor.com

MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi





Liite