Finnish English

Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

13.8.2021 klo 17.00

RAPALA VMC OYJ (”RAPALA VMC”) JA OKUMA FISHING TACKLE CO LTD (”OKUMA”) VAHVISTAVAT STRATEGISTA YHTEISTYÖTÄ. RAPALA VMC:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT LUOVUTTAA 315 000 YHTIÖN HALLUSSA OLEVAA OMAA OSAKETTA OKUMALLE

Rapala VMC julkisti 27.1.2021 yrityskaupan, jossa Rapala VMC hankki Okuman Euroopan ja Venäjän tavaramerkit ja niihin liittyvät aineettomat oikeudet 8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin kauppahinnalla, josta summasta 4 miljoonaa dollaria lykättiin maksettavaksi myöhemmin.

Lykätyn kauppahinnan osasuorituksena Rapala VMC:n hallitus on tänään päättänyt luovuttaa 315 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta Okumalle perustuen 25.3.2021 pidetyssä Rapala VMC:n varsinaisessa yhtiökokouksessa sille annettuun valtuutukseen. Osakkeet muodostavat huomattavan osuuden edellä mainitusta vastikkeesta, jonka Rapala VMC maksaa Okumalle osapuolten välisen strategisen yhteistyön vahvistamiseksi, ja siten Rapalalla VMC:llä on painava taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiselle.

Osakkeiden merkintähinta on 9,90 euroa osakkeelta, joka määriteltiin Rapala VMC:n osakkeen kaupankäyntimäärillä Nasdaq Helsinki Oy:ssä painotetun keskikurssin perusteella aikavälillä 2.8.2021–6.8.2021. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Rapala VMC:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Rapala VMC:n hallussa on 50 236 omaa osaketta edellä mainitun, 315 000 osakkeen luovutuksen jälkeen.

RAPALA VMC OYJ

Nicolas Warchalowski

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Olli Aho, Lakiasiainjohtaja, p. +358 9 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj:stä

Rapala-konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapalan jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Isossa-Britanniassa. Rapala-konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella sekä Okuma Euroopassa ja Venäjällä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 261 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 100 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

Liite