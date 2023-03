Finnish English

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 16.8.2021 KLO 11.45

Huhtamäki vahvistaa johtavaa asemaansa kehittyvillä markkinoilla ostamalla Elifin, joka on merkittävä vastuullisten joustopakkausten toimittaja globaaleille tuotemerkeille

Huhtamäki on sopinut ostavansa Elif Holding A.Ş:n (Elif), joka on merkittävä vastuullisten joustopakkausten toimittaja maailmanlaajuisille kuluttajatuoteyhtiöille ja toimii Turkissa ja Egyptissä. Yritysoston myötä Huhtamäki vahvistaa asemaansa johtavana joustopakkausvalmistajana kehittyvillä markkinoilla sekä nykyistä joustopakkausliiketoimintaansa kiinnostavissa kuluttajatuoteryhmissä. Huhtamäen vuoteen 2030 tähtäävän kasvustrategian mukaisesti hankinta tuo skaalaetuja strategisilla maantieteellisillä alueilla sekä tukee Huhtamäen työtä korkealle asettamiensa kestävän kehityksen päämääriensä saavuttamiseksi. Yritysosto laajentaa myös Huhtamäen teknologiakyvykkyyksiä ja tuotevalikoimaa, sekä mahdollistaa asiakkaiden entistä paremman palvelun.

Elif on johtava vastuullisten joustopakkausten valmistaja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella ja palvelee merkittäviä globaaleja tuotemerkkejä

Vuonna 1972 perustettu Elif on luotettu pitkäaikainen kumppani globaaleille tuotemerkeille Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella. Huhtamäen tavoin vastuullisuus on tärkeä osa Elifin strategiaa, ja se on sitoutunut edistämään vastuullisuuden kolmea osa-aluetta, ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintoa, sekä mahdollistamaan asiakkaidensa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen panostamalla innovaatiotoimintaan. Elif on erikoistunut korkealaatuisiin ja vastuullisiin joustopakkauksiin, ja se hyödyntää tuotannossaan monipuolisesti kierrätettyjä muoveja. Sillä on myös edistyksellinen järjestelmä, jossa se kerää talteen ja hyödyntää tuotannossa syntyvän leikkuujätteen niin omista kuin asiakkaidensa toimipisteistä. Yli 90 % Elifin nykyisestä tuotevalikoimasta on kierrätettävää, ja tuotevalikoimaan kuuluu myös kompostoituvia kalvoja. Vuonna 2020 Elifin liikevaihto oli noin 163 milj. euroa (195 milj. Yhdysvaltain dollaria), ja se työllistää noin 1 500 ammattilaista kahdessa huippuluokan tuotantolaitoksessaan Istanbulissa, Turkissa ja Kairossa, Egyptissä.

Elifin hankinta tukee Huhtamäen vuoteen 2030 tähtäävää kasvustrategiaa ja korkealle asetettujen kestävän kehityksen päämäärien saavuttamista

Elifin hankinta tukee Huhtamäen vuoteen 2030 tähtäävää kasvustrategiaa skaalaetujen, kyvykkyyksien vahvistamisen ja kilpailukyvyn parantamsen kautta. Hankinnan myötä Huhtamäen teknologiaportfolio kasvaa huippuluokan fleksopaino-osaamisella ja omalla painolaattatuotannolla. Se laajentaa Huhtamäen joustopakkausvalikoimaa ja luo ristiinmyyntimahdollisuuksia eri asiakkuuksien ja maantieteellisten alueiden välille. Yrityskaupan myötä Huhtamäki myös laajentaa joustopakkausten valmistuksen Turkkiin, joka on yksi tulevaisuuden suurista kasvumarkkinoista. Suurin osa Elifin tuotevalikoimasta on jo kierrätettävää tai kompostoituvaa, joten yrityskauppa edistää myös merkittävästi Huhtamäen tavoitetta suunnitella 100 % tuotteistaan kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Charles Héaulmé, Huhtamäen toimitusjohtaja: ”Olen erittäin tyytyväinen voidessani kertoa tästä yrityskaupasta. Elifillä on hieno tuoteportfolio, vahva fokus kestävään kehitykseen ja merkittävät kasvutavoitteet, joten se sopii täydellisesti Huhtamäelle. Olemme vaikuttuneita Elifin asiakaskeskeisyydestä ja sen vuosikymmeniä kestäneistä strategisista kumppanuuksista johtavien monikansallisten yhtiöiden kanssa. Elifillä on myös vahva ja kyvykäs johto. Elifin hankinta tukee vastuullisuutta ja kilpailukykyä, jotka ovat vuoteen 2030 tähtäävän kasvustrategiamme avainalueita. Odotan innolla yhteistyötä Elifin johdon kanssa jatkaaksemme Elifin menestystarinaa uudessa omistuksessa. Minulla on ilo toivottaa Elifin toimitusjohtaja Selçuk Yarangűmelioğlu, Elifin talousjohtaja ja MEA-alueen johtaja Mehmet Çayirezmez, johtoryhmä ja Elifin koko henkilöstö tervetulleeksi Huhtamäelle. Odotamme innolla yhteistyötä liiketoiminnan kasvattamiseksi jo olemassa olevalle vahvalle perustalle sekä innovatiivisten vastuullisten pakkausratkaisujen tarjoamiseksi nykyisille ja uusille asiakkaille ympäri maailmaa.”

Selçuk Yarangűmelioğlu, Elifin toimitusjohtaja: ”Huhtamäki jakaa visiomme vastuullisuudesta ja kasvusta, ja olemme erittäin iloisia siitä, että Elifistä tulee osa Huhtamäkeä. Elif on aina ollut omistautunut monikansallisille kumppaneilleen ja meillä on maailmanluokan tuotantokoneet ja -laitteet, palvelu ja laatu. Jatkamme uudessa omistuksessa vastuullisten pakkausratkaisujen toimittamista asiakkaillemme maailmanlaajuisesti, keskitymme edelleen nopeasti kasvaviin kehittyviin markkinoihin, haemme synergiaetuja mittakaavan avulla ja laajennamme kyvykkyyksiämme.”

Nettovelaton kauppahinta on 412 milj. euroa (483 milj. Yhdysvaltain dollaria). Liiketoiminta tullaan liittämään osaksi Huhtamäen joustopakkausliiketoimintaa. Yrityskaupan rahoittamiseksi Huhtamäki on allekirjoittanut 500 milj. Yhdysvaltain dollarin määräisen tilapäisen rahoitusjärjestelyn Citin kanssa, joka on myös toiminut kaupassa neuvonantajana. Kauppa edellyttää Turkin kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja se odotetaan saatettavan päätökseen viranomaisprosessin jälkeen. Molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa tavanomaiseen tapaan kaupan päätökseen saattamiseen saakka.

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA ─ CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 82 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 200 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com .

Elifistä

Elif on maailmanlaajuinen joustopakkausten valmistaja. Sillä on Istanbulissa ja Kairossa maailmanluokan tuotantolaitokset, joissa noin 1 500 työntekijää valmistaa huippuluokan koneiden avulla joustopakkauksia, joita käytetään yli 200 tuotantolaitoksessa yli 50 maassa.

Vuonna 2020 Elifin liikevaihto oli 195 milj. Yhdysvaltain dollaria ja vei tuotannostaan 62 prosenttia. Elif auttaa asiakkaitaan saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa käyttämällä enemmän kierrätettyjä ja biopohjaisia raaka-aineita, biohajoavaa polyeteeniä ja täysin kierrätettäviä HyPEr/PE-laminaattirakenteita. Elifin tavoitteena on kehittää vuoteen 2025 mennessä 100-prosenttisesti kierrätettäviä, uudelleenkäytettäviä tai kompostoitavia pakkauksia. Elif on jäsenenä useissa vastuullisia ratkaisuja ja kiertotaloutta tukevissa aloitteissa ja yhdistyksissä, mukaan lukien Save Food, CEFLEX, UNGC ja UNICEF.