HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.9.2021 KLO 20.15

KORJAUS: Huhtamäki saattaa päätökseen merkittävän vastuullisten joustopakkausten toimittajan Elifin oston

Huhtamäki Oyj:n 23.9.2021 klo 17.30 julkaistussa lehdistötiedotteessa koskien Elifin oston päätökseen saattamista oli virhe nettovelattomassa kauppahinnassa.

Virheellinen lause: Nettovelaton kauppahinta oli 360 milj. euroa (422 milj. Yhdysvaltain dollaria).

Korjattu lause: Nettovelaton kauppahinta oli 412 milj. euroa (483 milj. Yhdysvaltain dollaria).

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan:

Turkin kilpailuviranomaishyväksynnän myötä Huhtamäki on saattanut päätökseen Elif Holding A.Ş:n (Elif) yritysoston. Elif on merkittävä vastuullisten joustopakkausten toimittaja maailmanlaajuisille kuluttajatuoteyhtiöille ja yhtiö toimii Turkissa ja Egyptissä. Yritysoston myötä Huhtamäki vahvistaa asemaansa johtavana joustopakkausvalmistajana kehittyvillä markkinoilla sekä nykyistä joustopakkausliiketoimintaansa kiinnostavissa kuluttajatuoteryhmissä.

Hankitun yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 163 milj. euroa (195 milj. Yhdysvaltain dollaria), ja se työllistää noin 1 500 ammattilaista kahdessa tuotantolaitoksessaan Istanbulissa, Turkissa ja Kairossa, Egyptissä. Nettovelaton kauppahinta oli 412 milj. euroa (483 milj. Yhdysvaltain dollaria). Liiketoiminta raportoidaan osana Huhtamäen joustopakkausliiketoimintaa 23.9.2021 alkaen.

Elifistä

Elif on maailmanlaajuinen joustopakkausten valmistaja. Sillä on Istanbulissa ja Kairossa maailmanluokan tuotantolaitokset, joissa noin 1 500 työntekijää valmistaa huippuluokan koneiden avulla joustopakkauksia, joita käytetään yli 200 tuotantolaitoksessa yli 50 maassa.

Vuonna 2020 Elifin liikevaihto oli 195 milj. Yhdysvaltain dollaria ja vei tuotannostaan 62 prosenttia. Elif auttaa asiakkaitaan saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa käyttämällä enemmän kierrätettyjä ja biopohjaisia raaka-aineita, biohajoavaa polyeteeniä ja täysin kierrätettäviä HyPEr/PE-laminaattirakenteita. Elifin tavoitteena on kehittää vuoteen 2025 mennessä 100-prosenttisesti kierrätettäviä, uudelleenkäytettäviä tai kompostoitavia pakkauksia. Elif on jäsenenä useissa vastuullisia ratkaisuja ja kiertotaloutta tukevissa aloitteissa ja yhdistyksissä, mukaan lukien Save Food, CEFLEX, UNGC ja UNICEF.