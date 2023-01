English Finnish

30.9.2021 klo 17.00

RAPALA VMC OYJ LUNASTAA TAKAISIN 25 MILJ. EURON HYBRIDILAINANSA – STRATEGIAN TOTEUTUS ETENEE ODOTETTUA NOPEAMMIN JA SELVÄSTI SUUNNITELMAA EDELLÄ





Rapala VMC Oyj (”konserni”) maksaa kokonaisuudessaan takaisin ulkona olevan hybridilainansa. Toimitusjohtaja Nicolas Warchalowski: “Olemme erittäin iloisia ilmoittaessamme hybridinlainan takaisinmaksusta marraskuussa. Tämä aloittaa uuden kauden ONE RAPALA VMC -matkalla ja on osoitus menestyksekkäästä ja vahvasta konsernin uudelleenjärjestelystä. Uuden ONE RAPALA VMC -strategian implementaatio etenee nopeasti ja selvästi suunnitelmaa edellä, mikä tekee hybridilainan takaisinlunastuksesta tärkeän virstanpylvään koko tiimillemme.”

Konserni lunastaa takaisin 13.11.2019 liikkeelle lasketun 25 miljoonan euron hybridilainansa (ISIN: FI4000410626). Takaisinlunastus tehdään 15.11.2021 lainaehtojen mukaisesti koko pääoman osalta. Hybridilainan velkakirjanhaltijoiden ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin lunastuksen johdosta.

Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna osakkeenomistajien omistuksia.

RAPALA VMC OYJ

Nicolas Warchalowski

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Olli Aho, Lakiasiainjohtaja, p. +358 9 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj:stä

Rapala-konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapalan jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Isossa-Britanniassa. Rapala-konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella sekä Okuma Euroopassa ja Venäjällä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 261 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 100 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.









