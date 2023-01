Finnish English

BBS Bioactive Bone Substitutes Oyj, yhtiötiedote, sisäpiiritieto, 30.9.2021 klo 17:45



BBS Bioactive Bone Substitutes Oyj on sopinut lainasta yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi – mahdollistaa osaltaan CE-merkintähakemuksen

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj ("Yhtiö") on tänään tehnyt sopimuksen RiverFort Global Opportunities PCC Ltd: n ("Lainanhaltija") kanssa enintään 2 000 000 euron pääomajärjestelystä, johon liittyy 750 000 euron ennakkomaksu. Järjestelystä on sovittu yhdessä lontoolaisen RiverFort Global Capital Limited:n kanssa.

Hallituksen mukaan sisääntuleva ennakkomaksu ja tehdyn rahoitussopimuksen ehdot vahvistavat yhtiön käyttöpääomaa ja tukevat yhtiön tavoitetta toimittaa CE-merkintähakemus viranomaisille. Tehty sopimus ja pääomajärjestely ovat osa yhtiön suunniteltua laajempaa rahoitusjärjestelyä, josta kerrottiin puolivuotiskatsauksessa.

Ennakkomaksun lisäksi nyt solmittu sopimus mahdollistaa yhtiölle yhteensä enintään 1 250 000 euron lisäpääoman nostamisen.

Lainan keskeiset kaupalliset ehdot:

Laina on nollakorkoista (0 %).

Lainapalkkio on yhdeksän prosenttia (9%) nostetuista varoista. Yhtiö on päättänyt maksaa ennakkomaksuun liittyvän lainapalkkion yhtiön osakkeilla hinnalla, joka on sidottu viiden (5) ennakkomaksun maksamista edeltävän päivän osakekurssin keskihintaan ("viitehinta") saadakseen koko lainaerän kassaan. Viitehinnan arvo on 2,086 euroa / osake

Laina erääntyy 36 kuukautta ensimmäisen ennakkomaksun nostosta.

Laina voidaan konvertoida osakkeiksi merkitsemällä osakkeita hintaan, joka on alempi seuraavista:

140% viitehinnasta ; tai 90% alimmasta keskikurssista konvertointia edeltävän kymmenen päivän ajalta

Lainanhaltija saa warrantteja, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtiön osakkeita arvolla, joka vastaa 50% kustakin lainaerästä 40% viitehintaa korkeammalla hinnalla, 48 kuukauden kuluessa lainan myöntämisestä.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 30.9.2021 päättänyt järjestää osakeannin, jossa se myöntää yhtiölle 410.000 osaketta vastikkeetta. Annilla katetaan lainapalkkion maksaminen ja varaudutaan mahdolliseen lainapääoman konvertointiin sekä muihin mahdollisiin toimenpiteisiin yhtiökokouksen 28.4.2021 myöntämien valtuutusten puitteissa.

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi:

“RiverFort Global Capital Ltd:n kanssa sovittu rahoitus on yhtiöllemme tärkeä askel ja mahdollistaa CE-merkintähakemuksen viimeistelytyön jatkamisen sekä toimintamme tason nostamisen vaadittavalle valmiustasolle. Tämän osana rekrytoimme parhaillaan tuotantoon operatiivisia työntekijöitä sekä työnjohtoa, millä valmistaudumme tuotannon käynnistämiseen luvan saamisen jälkeen ja varmistamme laatujärjestelmän mukaisen resurssoinnin. Rahoituksen turvaaminen ja käynnissä olevat rekrytoinnit ovat osa sitä määrätietoista työtä, joka tulee mahdollistamaan tuotteen kaupallistamisen ja myynnin aloittamisen. Tiedämme täsmällisesti jäljellä olevat tehtävät eikä hakemuksen jättämisen tielle ole ilmennyt uusia merkittäviä hidasteita. Viimeisten askeleiden toteuttamisen aikatauluun liittyvien epävarmuuksien takia emme kuitenkaan anna tässä vaiheessa tarkempaa arviota CE-merkintähakemuksen jättämisen aikataulusta.”

Gytis Martinkus, RiverFort Global Capital Limited:n toimitusjohtaja

”BBS:n johtoryhmän visio ja näkemys yhtiön strategiasta tekivät minuun vaikutuksen. He ovat selvästi sitoutuneet kehittämään ja valmistamaan helppoja ja käyttövalmiita osteopromoottisia luuimplantteja. Samalla on kuitenkin selvää, että CE-merkinnän saaminen on pääomaintensiivistä työtä. Uskon, että tämä RiverFortin kanssa solmittu järjestely mahdollistaa BBS:n tavoitteen saavuttamisen ja antaa heille hyvänaseman kehittää ja markkinoida ainutlaatuisia bioaktiivisia implantteja, joista on taloudellista ja kliinistä etua potilaiden hoidossa.”

Aalto Capital Oy toimi yhtiön taloudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja antavat:

Ilkka Kangasniemi, toimitusjohtaja,

+358 40 7080307, ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Adviser AB,

+46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Nasdaq Stockholm AB

Keskeiset tiedotusvälineet

www.bbs-artebone.fi

Tämä on tieto, jonka BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäytön asetuksen mukaisesti. Tiedot on toimitettu julkaisemista varten edellä mainitun yhteyshenkilön edustajan välityksellä 30.9.2021 klo 17:45 (UTC+2:00).

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä.