Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.8.2021: Kasvu jatkui elokuussa – Gofore pääsi kilpailutusten kautta mukaan kahteen puitejärjestelyyn Euroopassa

English Finnish

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE SISÄPIIRITIETO 8.9.2021 KLO 11.00

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.8.2021: Kasvu jatkui elokuussa – Gofore pääsi kilpailutusten kautta mukaan kahteen puitejärjestelyyn Euroopassa



Gofore Oyj:n liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa elokuussa 2021 (2020: 5,6 miljoonaa euroa). Kauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 803 henkilöä (612 henkilöä).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:



”Liikevaihtomme oli 8,5 miljoonaa euroa. Elokuussa asiakkaat ja henkilöstö palaavat kesälomiltaan, ja projekteja käynnistellään kesätauon jälkeen eri tahtiin. Tänä vuonna kesälomakausi meni odotustemme mukaisesti hyvin, ja hyvä ennakkosuunnittelu mahdollisti sujuvan lomakauden aloituksen ja päättämisen. Laskutusasteemme parani elokuun loppua kohden.

Gofore on ollut menestyksekäs suomalaisen yhteiskunnan digitalisoimisessa. Osaamisemme julkisen sektorin hankkeissa on vahvaa ja olemme myös tunnistaneet mahdollisuuden viedä tätä osaamista muualle Eurooppaan. Elokuussa tällä polulla otettiin aimo askel, kun onnistuimme pääsemään OECD:n (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, Pariisi) ja Euroopan patenttitoimiston (EPO, München) puitejärjestelyihin kilpailutusten kautta. OECD:n kohdalla puitejärjestely kattaa laajasti digitaaliseen palveluihin ja kyvykkyyksiin liittyvät hankinnat ja EPO:n kohdalla tietojärjestelmien laadunvarmistukseen ja testausautomaatioon liittyvät palvelut. Kansainvälisessä kilpailussa kohtaamme uusia toimijoita, mutta uskomme, että raudanluja osaamisemme ja kokemuksemme siivittävät tässäkin markkinassa kasvuamme.

Menestyimme myös Aalto-yliopiston projektipäälliköitä koskevan hankinnan kilpailutuksessa, mikä laajentaa jo vuodesta 2015 alkanutta yhteistyötämme. Puitejärjestelyyn valittiin kaikkiaan kolme toimittajaa. Aalto-yliopisto tavoittelee kumppanuutta, jonka avulla koko- tai osa-aikaisia projektipäälliköitä saadaan nopeasti ja joustavasti erilaisiin IT-projekteihin. Esimerkkejä projekteista ovat yliopiston toimintamallin kehitysprojektit sekä järjestelmien käyttöönottoprojektit. Projektipäälliköt toimivat tarvittaessa myös substanssiasiantuntijarooleissa sekä tukevat julkisen hankinnan tehtäviä. Vuoden mittainen sopimuskausi vuoden mittaisella jatko-optiolla alkoi elokuun lopussa ja sen enimmäisarvo on 2 miljoonaa euroa. Sopimus on johdon konsultointipalveluillemme uusi merkittävä avaus opetus- ja tutkimussektorille. Meille on ilo päästä auttamaan ja tukemaan yhtä Suomen merkittävimmistä opetus- ja tutkimussektorin toimijoista entistä laaja-alaisemmin.”

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausikohtaisen henkilöstömäärän ja kuukausiliikevaihdon vertailutietoineen. Katsaukset sisältävät myös muita tunnuslukuja ja tunnuslukujen vertailun eri kausien välillä, mikä helpottaa yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuun ja syyskuun liiketoimintakatsauksissaan konsernin EBITA:n, oikaistun EBITA:n ja oikaistun EBITA-%:n päättyneeltä vuosineljännekseltä sekä näiden vertailuluvut viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta.



Luvut ovat tilintarkastamattomia.



Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä.

Kuukausi

(2021) Liikevaihto,

milj. euroa Henkilöstömäärä

kauden lopussa Työpäivien

lukumäärä

Suomessa Kokonais-

kapasiteetti,

FTE1 Alihankinta, FTE2 Elokuu 8,5 (5,6) 803 22 (21) 746 105 Heinäkuu 2,7 (2,4) 797 22 (23) 746 38 Kesäkuu 9,1 (6,1) 803 21 (21) 755 108 Toukokuu 8,8 (6,0) 799 20 (19) 755 109 Huhtikuu 8,5 (6,4) 791 20 (20) 743 112 Maaliskuu 9,7 (6,8) 790 23 (22) 735 118 Helmikuu 8,1 (5,9) 736 20 (20) 689 111 Tammikuu 7,5 (6,1) 727 19 (21) 679 109

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.

1 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.

2 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.



Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa noin 800 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.