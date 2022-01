English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 3.1.2022 KLO 9.00

Huhtamäki on hankkinut puolalaisen paperikasseja valmistavan yhteisyrityksensä kokonaan omistukseensa

Huhtamäki on hankkinut Puolassa toimivan yhteisyrityksensä Huhtamaki Smith Anderson sp. z o.o.:n kokonaan omistukseensa Smith Anderson Group Ltd:ltä (SA). Yritys valmistaa ja myy paperikasseja Itä-Euroopan markkinoille Huhtamäen tuotantolaitoksessa Puolan Czeladzissa.

Paperipusseista on tullut yhä tärkeämpi osa Huhtamäen tuotetarjontaa ja yritysosto mahdollistaa investoinnit liiketoiminnan kasvattamiseksi Itä-Euroopassa. Lisäosakkeista ja tuotantokoneista maksettava kauppahinta on noin 2 milj. euroa. Liiketoiminta on raportoitu osana Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä toiminnan aloituksesta vuonna 2018 lähtien.

Lisätietoja:

Thomas Geust, toimitusjohtajan sijainen, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

