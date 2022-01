Prospektopdatering SKAGEN Global A

Det norske Finanstilsyn har godkendt en ændring i vedtægternes § 7 Andelsklasser, for SKAGEN Global A. Ændringen er foretaget for at harmonisere med ESMAs anbefalinger for resultatafhængigt forvaltningshonorar og fondens anbefalede investeringshorisont. Ændringen er en fordel for andelsejerne.

