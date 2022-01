Korrektion: Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest

Korrektion: Denne meddelelse træder i stedet for tidligere offentliggjort meddelelse af d. 3. januar 2022. Bemærk venligst at den tidligere ÅOP som anført for afdelingen Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1, er rettet fra 0,63% til 1,21%.

Med virkning fra d. 3. januar 2022 offentliggøres prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest.

Prospektet er opdateret med følgende ændringer:

Sproglige præciseringer vedrørende brug af begrebet varighed.

Ændring af benchmark fra OMX Copenhagen Benchmark Cap_GI (med bruttoudbytte reinvesteret) til OMX Copenhagen Benchmark Cap_NI (nettoudbytte reinvesteret). Benchmark-ændringen vedrører følgende afdelinger: Aktier KL, Aktier II KL, Basis 1-4 KL, Danmark KL og Danske aktier fokus KL.

Fjernelse af visse bilag til prospektet, hvor informationen fremgår af Nordea Invests hjemmeside.

Prospektet er endvidere opdateret med genberegnede emissionstillæg, indløsningsfradrag og ÅOP for en række afdelinger som anført nedenfor:

Emissionstillæg

ISIN Navn Tidligere Emissionstillæg Emissionstillæg pr. den 3. januar 2022 DK0016195860 Nordea Invest Basis 1 KL 1 0,100% 0,050% DK0016195944 Nordea Invest Basis 2 KL 1 0,100% 0,050% DK0061139748 Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 1 0,250% 0,100% DK0016306798 Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1 0,500% 0,175% DK0010265693 Nordea Invest European Stars KL 1 0,200% 0,250% DK0010170398 Nordea Invest Globale Obligationer KL 1 0,125% 0,050% DK0016254899 Nordea Invest Højrentelande KL 1 0,450% 0,200% DK0060014595 Nordea Invest Stabil Balanceret KL 1 0,100% 0,050% DK0060353886 Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 0,350% 0,100% DK0016067432 Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 0,350% 0,150% DK0016015399 Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 1 0,300% 0,075%





Indløsningsfradrag

ISIN Navn Tidligere Indløsnings-fradrag Indløsningsfradrag pr. den 3. januar 2022 DK0061139748 Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 1 0,050% 0,100% DK0060950111 Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL 1 0,250% 0,300% DK0016306798 Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1 0,050% 0,175% DK0016050974 Nordea Invest Global Small Cap KL 1 0,300% 0,250% DK0016254899 Nordea Invest Højrentelande KL 1 0,050% 0,200% DK0060353886 Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 0,050% 0,100% DK0016067432 Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 0,050% 0,150% DK0016015399 Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 1 0,050% 0,075%

ÅOP

ISIN Navn Tidligere ÅOP ÅOP pr. den 3. januar 2022 DK0016195860 Nordea Invest Basis 1 KL 1 0,93% 0,92% DK0016195944 Nordea Invest Basis 2 KL 1 1,15% 1,14% DK0061139748 Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 1 0,83% 0,81% DK0060950111 Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL 1 0,76% 0,77% DK0016306798 Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1 1,16% 1,13% DK0010265693 Nordea Invest European Stars KL 1 1,53% 1,54% DK0010170398 Nordea Invest Globale Obligationer KL 1 0,88% 0,87% DK0016254899 Nordea Invest Højrentelande KL 1 1,21% 1,20% DK0060014595 Nordea Invest Stabil Balanceret KL 1 1,23% 1,22% DK0060353886 Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 1,05% 1,02% DK0016067432 Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 1,21% 1,19% DK0016015399 Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 1 0,93% 0,90%

Med venlig hilsen

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Tom Holflod

Senior Product Manager