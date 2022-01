Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy ostaa Savon Paino Oy:n Sanoma Media Finland Oy:ltä

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 3.1.2022 klo 12.45

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy on tänään 3.1.2022 allekirjoittanut kauppakirjan Savon Paino Oy:n koko osakekannan ostamiseksi Sanoma Media Finland Oy:ltä. Kokonaisuuden velaton kauppahinta on 0,8 Me ja se maksetaan kassavaroin. Kaupalla on positiivinen vaikutus Keskisuomalainen-konsernin kannattavuuteen.

Samalla yhtiöt ovat sopineet Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien osapainosten ja HS Viikon painamisen alihankinnasta pitkäaikaisilla sopimuksilla. Painosopimusten arvioitu liikevaihto vuodelle 2022 on 3,3 Me. Sopimusten lopullinen liikevaihto riippuu tulevien vuosien paperin hinnasta ja painosmäärien kehityksestä. Sanoman painosopimukset kolmansien osapuolten kanssa eivät sisälly kauppaan. Keskisuomalainen-konsernin kustantamista lehdistä Savon Sanomat on painettu Savon Painossa vuodesta 2014 lähtien.

”Järjestely tukee erinomaisesti Keskisuomalainen-konsernin kasvustrategiaa. Monivuotinen painosopimus Sanoman kanssa tuo konsernille lisää liikevaihtoa ja ylläpitää painamisen elinvoimaisuutta. Järjestely vahvistaa osaltaan Keskisuomalainen-konsernin ja Sanoma-konsernin välistä kumppanuutta. Keskisuomalainen-konserni on kasvuhakuinen mediakonserni, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat vahvasti laajenevan digitaalisen tarjoaman ohessa laadukkaat paperiset tuotteet. Uskon, että Savon Painon hankinnan seurauksena konserni on entistä kilpailukykyisempi”, toteaa Keskisuomalainen Oyj:n konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Savon Paino Oy on Varkaudessa toimiva sanomalehtipaino ja se työllistää 36 henkilöä.

Lehtisepät Oy on Keskisuomalainen Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö, jolla on neljä sanomalehtipainoa ja yksi arkkipaino. Sanomalehtipainot sijaitsevat Jyväskylässä, Lahdessa, Kouvolassa ja Tuusulassa, arkkipaino sijaitsee Lahdessa. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 36,4 Me ja se työllisti 171 henkilöä. Yhtiö sulki Pieksämäellä sijainneen sanomalehtipainon joulukuussa 2021.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com