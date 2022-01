English Finnish

Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 3.1.2022 klo 12.45

Sanoma myy Savon Painon Keskisuomalaiselle

Sanoma Media Finland Oy on myynyt Varkaudessa sijaitsevan sanomalehtipaino Savon Painon mediayhtiö Keskisuomalaiselle. Savon Painon 36 työntekijää siirtyivät kaupan mukana Keskisuomalaiselle vanhoina työntekijöinä. Sanoman tuotteiden, Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien alueellisten painosten sekä HS Viikon, painaminen Savon Painossa jatkuu pitkäaikaisilla sopimuksilla. Sanoman painatussopimukset kolmansien osapuolten kanssa eivät ole osa kauppaa.

”Painetulla lehdellä on iso rooli median kulutuksessa: niin lukijoidemme arjessa kuin mainosalustana. Painettu lehti on laatutuote ja meille ylpeydenaihe. Kaupan avulla voimme varmistaa printtilehden tehokkaan tuotannon pitkälle tulevaisuuteen – tällä on iso merkitys koko kotimaiselle uutismedialle”, kommentoi Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta. ”Lämmin kiitos Savon Painon ammattilaisille kuluneista vuosista ja kaikkea hyvää tulevaan. Yhteistyö jatkuu tiiviisti”, Pia Kalsta jatkaa.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 040 560 5601

Hanna Johde, viestintäjohtaja, puh. 040 673 8977

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli n. 1,1 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,7 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.