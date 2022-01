Investors House Oyj

Pörssitiedote 3.1.2021 klo 13.45

INVESTORS HOUSE: VAHVA SOTAKASSA MAHDOLLISTAA KASVUINVESTOINNIT SEKÄ EHDOTUKSEN VAROJEN JAKAMISESTA OSAKKAILLE

Investors House vahvistaa 3.1.2022 pääomamarkkinapäivässä strategiset tavoitteet vuoteen 2023 saakka sekä kertoo hallituksen kutsuvan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään varojen jakamisesta osakkaille. Esitys jaettavista varoista olisi 1,00€/osake yhtiökokouskutsun mukaisin ehdoin.

Yhtiön keskeinen strateginen tavoite on omistaja-arvon luominen ja sellainen kannattavuuskehitys, joka mahdollistaa kasvavien osakekohtaisten perusosinkojen jatkamisen. Yhtiön osakkeenomistajille maksamat osakekohtaiset perusosingot ovat kasvaneet kuuden peräkkäisen vuoden ajan. Yhtiön tavoitteena on olla maan ensimmäinen kiinteistö- ja rakennusalan osinkoaristokraatti, mikä edellyttää 10 peräkkäisen vuoden kasvavia osinkoja.

Muita strategisia omistaja-arvoa tukevia tavoitteita ovat vähintään 45 %:n omavaraisuusaste sekä ennakoitavat, jatkuvat tuotot.

Tavoitetta toteuttaakseen yhtiö toimii kiinteistöalan koko arvoketjussa. Se allokoi pääomaa tavalla, joka maksimoi osakkeenomistaja-arvon. Kasvumielessä yhtiön kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti Palvelut -segmentin liiketoiminnan laajentaminen samoin kuin kiinteistökehityshankkeet yksin ja yhteisyritysten toimesta.

Tämän strategian toteuttamista varten yhtiöllä on vuoden 2021 aikana tehtyjen kauppojen johdosta aikaisempaa merkittävästi suuremmat taloudelliset resurssit strategian toteutukseen. Emoyhtiön kassa on 30.11.2021 ollut 23 M€. Tavanomaisella 50 % lainoitusasteella käteisvaroihin perustuva investointikapasiteetti olisi 46 M€. Pääoman sitoutumispäätöksiä ml esitys varojen jakamisesta osakkeenomistajille on tehty yhteensä 11,8 M€.

Käteisvarojen ja lainanottokapasiteetin lisäksi yhtiön hallituksella on käytössään yhtiökokouksen myöntämä osakeantivaltuus 5.000.000 osaketta, minkä johdosta yhtiö voisi tarjota investointivastikkeeksi myös osakkeitaan. Hypoteettisesti, mikäli koko osakeantivaltuuden määrä käytettäisiin vastikkeena investoinnissa ja arvostettaisiin yhtiön osakkeen kurssilla per 30.12.2021, edustaisi tämä määrä noin 28 M€ uutta omaa pääomaa. Osakeantivaltuuden käyttämistä koskevia suunnitelmia ei tällä hetkellä ole.

Koska yhtiön investointikapasiteetti on vahva eikä se tarvitse liiketoiminnassa kaikkea nyt sillä olevaa pääomaa, yhtiö valmistelee 1,00 €/osake suuruista varojen palauttamista osakkeenomistajille. Tätä varten hallitus on kutsunut 24.1.2022 koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jonka päätösvaltaan asia kuuluu.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Investors House on aina korostanut toiminnassaan omistaja-arvoa. Vahva sotakassa mahdollistaa sekä pääoman palauttamisen osakkeenomistajille että kasvuinvestoinnit. Keskeinen tavoitteemme on sellainen kannattavuuskehitys, joka mahdollistaa kasvavat osakekohtaiset perusosingot jatkossakin.’’

Yhtiö on Q4 2021 aikana myynyt merkittävällä tavalla toimisto- ja asunto-omistuksiaan. Yhtiö antaa vuotta 2022 koskevan ohjeistuksen vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Yhtiön pääomamarkkinapäivää voi seurata 3.1.2022 klo 14 alkaen tämän linkin kautta https://investorshouse.videosync.fi/2022-01-03-tiedotustilaisuus

