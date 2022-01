Roblon gennemfører opkøb af virksomhed

English Danish

3. januar 2022

Som det fremgik af selskabsmeddelelse nr. 7/2021 har Roblon indgået aftale om køb af Vamafil spol. s.r.o. den 9. december 2021 med overtagelse den 3. januar 2022.



Den endelige gennemførelse af transaktionen var betinget af bekræftende due diligence på enkelte forhold, fastholdelse af ledelse samt andre sædvanlige betingelser. Dette er sket med tilfredsstillende resultat og parterne er blevet enige om at gennemføre handlen som aftalt.

Den aftalte købspris for aktierne på 8 mEUR og foreløbige foretagne reguleringer for nettogæld og normalisering af arbejdskapital er opgjort til 0,7 mEUR. Der er i alt betalt 8,7 mEUR dags dato, hvoraf 1,5 mEUR er tilbageholdt via Escrow-aftale som sikkerhed for sælgers garantiforpligtelser i 18 måneder fra dags dato.

Som tidligere meddelt vil Roblon fortsætte udviklingen i Vamafils nuværende forretningsområde. Desuden får Roblon med opkøbet af Vamafil mulighed for at sikre vækst i Roblons kerneforretning indenfor den fiberoptiske kabelindustri og styrke konkurrenceevne og profitabilitet ved udflytning af udvalgte dele af produktionsapparatet fra Danmark til Tjekkiet.

Ved udflytningen kommer Roblon endvidere geografisk tættere på den væsentligste del af den europæiske fiberoptiske kabelindustri. Dette giver selskabet en position tilsvarende den som Roblon har opnået i USA med placeringen i North Carolina. På grund af den pt. stigende smittespredning af COVID-19 vil den planlagte udflytning blive igangsat, når der skønnes at være stabilitet i smittespredningen og reduceret risiko for indrejserestriktioner i Tjekkiet hhv. Danmark. Udflytningen forventes fortsat at kunne igangsættes medio foråret 2022 og forventes fuldt gennemført inden udgangen af 2022.

