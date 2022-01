French English

Delta Drone renforce son dispositif dédié aux solutions ISS SPOTTER®,

avec l’arrivée de Laurent Rozewicz, Colonel de l’Armée de l’Air et de l’Espace





Dardilly, le 3 janvier 2022 – 18h





Avec la nomination de Laurent Rozewicz au poste clé de Directeur des Opérations ISS Spotter®, Delta Drone entend accélérer le déploiement de ses solutions professionnelles sur le marché de la sécurité.

Les solutions ISS Spotter® constituent une gamme complète de solutions de sécurité, déclinées en drone automatique, drone filaire et désormais en version « mobile trailer » avec Spotterbot®, issu de l’acquisition récente d’AB Comtech par Delta Drone. Les premières installations de ces solutions auprès d’une clientèle internationale confirment l’intérêt de combiner la sécurité humaine avec des solutions technologiques conçues pour des contextes de sécurisation spécifiques : surveillance de chantiers, de sites industriels et d’évènements de grande ampleur.

L’arrivée de Laurent Rozewicz à compter du 3 janvier 2022, s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Delta Drone de « dronifier » le secteur de la sécurité des biens et des personnes. Dans ses nouvelles fonctions, Laurent sera chargé de superviser le développement et la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des solutions professionnelles ISS Spotter®, actuelles et en projet, afin d’en accélérer la croissance en France et à l’international.

Fort de 27 années au sein de l’Armée de l’air et de l’espace, qu’il quitte avec le grade de colonel, Laurent Rozewicz apporte une solide expérience dans le management d’équipes pluridisciplinaires, le pilotage d’activités et la maîtrise de situations à forts enjeux.

Laurent cumule une riche expérience dans l’univers de la défense, en environnements complexes et internationaux : en qualité de Pilote de défense aérienne (2 000 heures de vol sur Mirage 2000-5) au début de sa carrière, puis comme Responsable de l’activité des escadrons de chasse au Ministère des Armées, suivi du Pilotage du budget équipements des armées au Ministère des armées.



Enfin, plus récemment, Laurent Rozewicz a occupé les responsabilités de Commandant de la base aérienne de Abu Dhabi et depuis 2020 celles de Commandant du Centre National des opérations aériennes situé au Mont-Verdun, en charge de préserver la souveraineté de l’espace aérien et de déployer des bulles de protection anti-drone lors de grands évènements sur le territoire national.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

www.deltadrone.com





