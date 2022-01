eGain annonce les lauréats des EMEA Partner Awards 2021

Dutch French German Italian Russian Spanish

SUNNYVALE, Californie, 04 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN), un fournisseur de plateformes cloud de premier plan pour l'automatisation de l'engagement client, a annoncé aujourd'hui les lauréats des eGain 2021 Econet™ Partner Awards pour la région EMOA.



Les gagnants sont sélectionnés en fonction de leur présence sur le marché, de leur expertise dans leur domaine, de leur orientation client et de leurs antécédents de réussite. En 2021, le réseau de partenaires eGain Econet™ s'est considérablement développé pour répondre à la demande croissante de solutions d'engagement client basées sur les connaissances dans les secteurs des entreprises et des gouvernements.

Les lauréats des eGain 2021 Econet Partner Awards pour la région EMOA sont :

Partenaire de l'année 2021 : BT



Nouveau partenaire de l'année 2021 : Connect



« Notre écosystème de partenaires en pleine expansion fournit aux entreprises des solutions cloud innovantes, sécurisées et évolutives », a déclaré Hugo De Pree, vice-président des ventes pour la région EMOA. « Félicitations à BT et à Connect pour cette réussite ; nous sommes impatients de travailler ensemble en 2022 et à l'avenir ! »

À propos d'eGain

Notre logiciel basé sur les connaissances automatise les expériences axées sur le numérique pour les entreprises et les agences gouvernementales. Imprégnée de l'IA et pré-connectée avec des systèmes de centres de contact et de GRC de premier plan, la plateforme d'engagement client populaire d'eGain facilite les parcours clients avec une assistance virtuelle, un libre-service client et des outils modernes pour les agents. Pour en savoir plus, consultez le site www.eGain.com.

eGain, le logo eGain et tous les autres noms et slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d'eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées des sociétés respectives.

